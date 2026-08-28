Відомий український телеведучий і актор Олександр Попов розлучився з дружиною

Ведучий "Сніданку. Вихідний" та актор Олександр Попов розповів про зміни в особистому житті. Після двох років шлюбу він розлучився з дружиною Галиною.

Про це телеведучий повідомив в коментарі програмі "ЖВЛ представляє" під час відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю.

За словами Олександра, вони з Галиною розійшлися ще кілька місяців тому. Водночас після розриву їм вдалося зберегти хороші стосунки.

Мені хочеться вірити в те, що не всі розлучення – це завжди токсична історія двох людей. Це може бути щира дружба, тим більше, якщо ти з цією людиною проживаєш життя, дуже складні його етапи, втрати, ви підтримуєте одне одного, рятуєте одне одного. Потім розійтися, як кішка з собакою, – це неправильно,

– заявив телеведучий.

"Сніданок з 1+1": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Олександра Попова з колишньою дружиною?

Ексобраницю Олександра звати Галина. Вона працює стилісткою. Пара офіційно одружилася у 2024 році.

Освідчення Попов зробив Галині за кілька років до цього під час їхньої спільної поїздки до Рима.

Пізніше закохані вирішили також повінчатися. Таїнство відбулося в Івано-Франківську. На церемонію вони запросили лише найближчих людей, тому святкування пройшло у камерній та затишній атмосфері.

А от у Катерини Лозовицької зараз зовсім інший період життя. Переможниця "Холостяка-12" готується до весілля та розповіла, як розвиваються її стосунки з коханим.