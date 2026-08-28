Об этом телеведущий сообщил в комментарии к программе "ЖВЛ представляет" во время открытия Одесского международного кинофестиваля.

По словам Александра, они с Галиной расстались еще несколько месяцев назад. В то же время после разрыва им удалось сохранить хорошие отношения.

Мне хочется верить в то, что не все разводы – это всегда токсичная история двух людей. Это может быть искренняя дружба, тем более если ты с этим человеком проживаешь жизнь, переживаешь очень сложные ее этапы, потери, вы поддерживаете друг друга, спасаете друг друга. А потом расстаться, как кошка с собакой, – это неправильно,

– заявил телеведущий.

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Что известно об отношениях Александра Попова с бывшей женой?

Бывшую возлюбленную Александра зовут Галина. Она работает стилисткой. Пара официально поженилась в 2024 году.

Попов сделал Галине предложение за несколько лет до этого во время их совместной поездки в Рим.

Позже влюбленные решили также повенчаться. Таинство состоялось в Ивано-Франковске. На церемонию они пригласили только самых близких людей, поэтому торжество прошло в камерной и уютной атмосфере.

А вот у Екатерины Лозовицкой сейчас совсем другой период жизни. Победительница "Холостяка-12" готовится к свадьбе и рассказала, как развиваются ее отношения с любимым.