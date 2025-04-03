Олександр Терен відклав відкриття бізнесу та назвав причину такого рішення

Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен раніше розповідав, що виграв грант від Українського ветеранського фонду. Він планував відкрити ветеранський простір – кав'ярню.

Однак вчора Терен повідомив, що повернув грант та відклав ідею з відкриттям власного закладу. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра.

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Олександр Терен поділився, що два роки намагався виграти грант, аби відкрити власну справу. Спершу він не отримав його, бо не підписав документи при подачі. Наступного разу ветеран війни підготувався ретельніше.

Концепцію теж оновив: ветеранський простір/кав'ярня. Місце, де можна випити капучино на банановому, зустріти ветерана, крикнути щось у мікрофон і бути пропущеним барменом без черги, бо, може, ти на протезі,

– розповів Терен.

Олександр Терен повернув грант

Зрештою ветеран війни виграв грант, тому залишалося знайти приміщення для ветеранського простору. За словами Олександр, ціни на оренду – "космос". Навіть зі знижками – 75 тисяч без комунальних послуг.

Дешевші варіанти? Ну, хіба що на Троєщині або в місці без каналізації (як символічно). Я довго вагався, що робити. І зрозумів: якщо так вагаєшся, значить, час поки не настав. Тож я повернув грант і відклав ідею до кращих часів,

– зазначив він.

Нагадаємо, раніше Олександр Терен повідомив, що формат проєкту "Відвал ніг" зупинено.