Олександр Усик з дружиною та маленькою донькою вирушили на відпочинок: фото з приватного літака

Український боксер Олександр Усик разом зі своєю родиною відправився у відпустку. Дружина спортсмена Катерина поділилася зворушливими кадрами перельоту з їхньою найменшою донькою Марією.

Катерина Усик опублікувала в інстаграм-сторіс серію фотографій з сімейної подорожі. На світлинах видно, як родина проводить час на борту просторого приватного літака. Маленька Марія виглядає дуже задоволеною перельотом: дівчинка розглядала краєвиди з ілюмінатора, малювала за столиком та бавилася з батьком.

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Судячи з інтер'єру, родина скористалася послугами чартерної авіації та летіла на комфортабельному бізнес-джеті. Вартість оренди чартерного повітряного судна залежить від відстані та моделі. У середньому переліт на приватному літаку може коштувати від 5 до 15 тисяч євро за одну годину польоту.

Після перельоту дружина боксера також показала кадри з місця відпочинку. На одному з фото маленька донька позує у купальнику біля відкритого басейну на тлі пальм, що свідчить про прибуття родини до теплих країв.

Олександр Усик з дружиною та донькою / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Олександра Усика?

Олександр та Катерина Усики перебувають у шлюбі з 2009 року та виховують чотирьох дітей. У подружжя є старша донька Єлизавета, а також сини Кирило та Михайло. На початку 2024 року в родині з'явилася ще одна дитина – дівчинка, яку назвали Марією.

Нагадаємо, що Усик поділився новими сімейними фотографіями з відпочинку на природі.