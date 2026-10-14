Переніс крововилив у мозок і одружився після 8 років стосунків: яким було життя зірки ВКВ Вені

Олександр Венедчук, відомий як Веня, був українським коміком, який виступав у складі команди "Ветерани космічних військ" (ВКВ), брав участь у "Лізі сміху" та створював гумористичні проєкти для ютубу. Завдяки цьому він став відомим шанувальникам українського гумору.

Проте днями шоубізнесову спільноту шокувала новина про те, що Олександр Венедчук помер. Яким був творчий шлях Вені, що відомо про його проблеми зі здоров'ям та особисте життя – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Як Веня став частиною "Ветеранів космічних військ"

Олександр Венедчук народився 2 квітня 1994 року. Широкій аудиторії він став відомий як Веня – учасник гумористичного колективу "Ветерани космічних військ", який створив разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким.

Влад Куран, Олександр Венедчук та Артем Дамницький / Фото з інстаграм-сторінки "Ветеранів космічних військ"

Перші кроки до впізнаваності команда робила у КВК. Згодом гумористи потрапили до "Ліги сміху", де змогли заявити про себе перед значно ширшою аудиторією. Саме участь у телевізійному шоу принесла колективу популярність, а ім'я Вені стало знайомим глядачам, які стежили за українським гумором.



Веня / Фото з його інстаграму

Після телебачення команда не зупинилася на виступах. "Ветерани космічних військ" розвивали власний ютуб-канал із розважальними форматами, серед яких були "Еліас", "Вікторина" та "Музична передача". Це дало змогу працювати з аудиторією вже поза телевізійним ефіром і створювати контент для тих, хто звик дивитися гумористичні шоу в інтернеті.

Ютуб, стрими та рішення залишити команду

З часом Венедчук почав з'являтися не лише в командних проєктах. Він проводив трансляції на твічі під ніком ven4oss, де спілкувався з глядачами та розвивав власний формат онлайн-контенту.

При цьому ютуб залишався важливою частиною його кар'єри, де Веня роками брав участь у проєктах "Ветеранів космічних військ". Однак у грудні 2025 року він повідомив, що залишає колектив.

Олександр Венедчук на зніманнях шоу / Фото з його інстаграму

Комік окремо наголосив, що це його особисте рішення, а не наслідок конфліктів чи непорозумінь із колегами. Він попросив аудиторію зрозуміти його вибір і підтримати подальший творчий шлях.

Так завершився важливий етап його кар'єри – роки спільної роботи з командою, з якою його асоціювала більшість глядачів. Водночас Венедчук не відмовлявся від творчості й продовжував розвивати власну присутність в інтернеті.

Що відомо про дружину Вені Карину Устименко

Особисте життя Олександр переважно залишав за кадром. Він нечасто розповідав про стосунки публічно, тому новина про його одруження стала приємною несподіванкою для шанувальників.

У червні 2026 року Веня повідомив, що одружився з Кариною Устименко. Пара була разом майже вісім років, перш ніж офіційно оформити шлюб.

Олександр Венедчук з коханою / Фото з його інстаграму

Про весілля гуморист розповів у своєму інстаграмі, опублікувавши спільне фото, на якому вони демонстрували обручки. Гучних анонсів чи докладних розповідей про церемонію не було.

Олександр Венедчук одружився / Скриншот з інстаграм-сторіс

Так Веня поділився важливою подією у своєму житті, не перетворюючи її на велику публічну історію. Про інші подробиці стосунків пара розповідала небагато.

Крововилив у мозок і складне відновлення

На початку 2025 року Олександр зіткнувся із серйозними проблемами зі здоров'ям. 31 січня в нього стався крововилив у мозок, про який він пізніше розповів у соцмережах. Через втрату свідомості та сильні судоми лікарі ухвалили рішення терміново оперувати гумориста.

Це змусило Венедчука зробити паузу в роботі. Попереду були лікування та реабілітація, а звичний графік знімань і виступів відійшов на другий план. У вересні 2025 року комік повідомив, що переніс ще одну операцію. Розповідаючи про свій стан, він зазначив, що значну частину його голови тепер становить титановий сплав та інші матеріали, використані під час лікування.

35% моєї голови – це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування продовжується,

– написав Веня.

Олександр Венедчук після операції / Фото з його інстаграму

Попри складний період, Олександр продовжував ділитися новинами про відновлення. Водночас він не розкривав усіх подробиць лікування, залишаючи частину особистого життя приватною.

Смерть Олександра Венедчука

13 жовтня 2026 року стало відомо про смерть Олександра Венедчука. Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці "Ветеранів космічних військ". Причину смерті колектив не розголошував.

Олександр Венедчук / Фото з інстаграм-сторінки "Ветеранів космічних військ"

Венедчука пам'ятатимуть передусім як учасника команди, яка принесла йому впізнаваність на українській гумористичній сцені. Після телебачення він продовжував працювати в інтернеті, брав участь у розважальних шоу та розвивав власні формати.

Його історія не обмежувалася одним телевізійним проєктом. У ній були роки спільної творчості, спроби працювати самостійно, складні випробування зі здоров'ям і важлива особиста подія – одруження після майже восьми років стосунків.

Після звістки про смерть Вені колеги та друзі почали ділитися спогадами про нього в соцмережах. Олена-Крістіна Лебідь згадала талант і харизму коміка, Фіма Константиновський – людей, які його любили, а Артем Дамницький попрощався з другом словами: "Ти занадто рано відправився в космос... Ми так не домовлялися". Василь Байдак назвав Веню "смішним добряком", якого пам'ятатиме саме таким.

Українські зірки відреагували на смерть гумориста Вені / Скриншоти з Threads

Олександр Венедчук пішов із життя у 32 роки. Його ім'я залишиться пов'язаним із "Ветеранами космічних військ" і гумористичними проєктами, завдяки яким його свого часу відкрили для себе тисячі глядачів.

Додамо, що після звістки про смерть коміка Анатолій Анатоліч опублікував їхнє останнє листування.