Однако на днях шоу-бизнес потрясла новость о том, что Александр Венедчук скончался. Каким был творческий путь Вены, что известно о его проблемах со здоровьем и личной жизни – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Как Веня стал участником "Ветеранов космических войск"

Александр Венедчук родился 2 апреля 1994 года. Широкой аудитории он стал известен как Веня – участник юмористического коллектива "Ветераны космических войск", который создал вместе с Владом Кураном и Артемом Дамницким.

Влад Куран, Александр Венедчук и Артем Дамницкий / Фото со страницы "Ветеранов космических войск" в инстаграме

Первые шаги к популярности команда делала в КВН. Впоследствии юмористы попали в "Лигу смеха", где смогли заявить о себе перед гораздо более широкой аудиторией. Именно участие в телевизионном шоу принесло коллективу популярность, а имя Вени стало знакомым зрителям, следившим за украинским юмором.



Веня / Фото из его инстаграма

После телевидения команда не остановилась на выступлениях. "Ветераны космических войск" развивали собственный ютуб-канал с развлекательными форматами, среди которых были "Элиас", "Викторина" и "Музыкальная передача". Это позволило работать с аудиторией уже за пределами телевизионного эфира и создавать контент для тех, кто привык смотреть юмористические шоу в интернете.

Ютуб, стримы и решение покинуть команду

Со временем Венедчук начал появляться не только в командных проектах. Он проводил трансляции на Twitch под ником ven4oss, где общался со зрителями и развивал собственный формат онлайн-контента.

При этом ютуб оставался важной частью его карьеры, где Веня годами участвовал в проектах "Ветеранов космических войск". Однако в декабре 2025 года он сообщил, что покидает коллектив.

Александр Венедчук на съемках шоу / Фото из его инстаграма

Комик отдельно подчеркнул, что это его личное решение, а не следствие конфликтов или недоразумений с коллегами. Он попросил аудиторию понять его выбор и поддержать дальнейший творческий путь.

Так завершился важный этап его карьеры – годы совместной работы с командой, с которой его ассоциировало большинство зрителей. В то же время Венедчук не отказывался от творчества и продолжал развивать собственное присутствие в интернете.

Что известно о жене Вени Карине Устименко

Личную жизнь Александр в основном оставлял за кадром. Он редко рассказывал о своих отношениях публично, поэтому новость о его женитьбе стала приятной неожиданностью для поклонников.

В июне 2026 года Веня сообщил, что женился на Карине Устименко. Пара была вместе почти восемь лет, прежде чем официально оформить брак.

Александр Венедчук с возлюбленной / Фото из его инстаграма

О свадьбе юморист рассказал в своем инстаграме, опубликовав совместное фото, на котором они демонстрировали обручальные кольца. Громких анонсов или подробных рассказов о церемонии не было.

Александр Венедчук женился / Скриншот из Instagram-сторис

Так Веня поделился важным событием в своей жизни, не превращая его в большую публичную историю. О других подробностях отношений пара рассказывала немного.

Кровоизлияние в мозг и сложное восстановление

В начале 2025 года Александр столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. 31 января у него произошло кровоизлияние в мозг, о котором он позже рассказал в соцсетях. Из-за потери сознания и сильных судорог врачи приняли решение срочно прооперировать юмориста.

Это заставило Венедчука сделать паузу в работе. Впереди были лечение и реабилитация, а привычный график съемок и выступлений отошел на второй план. В сентябре 2025 года комик сообщил, что перенес еще одну операцию. Рассказывая о своем состоянии, он отметил, что значительную часть его головы теперь составляет титановый сплав и другие материалы, использованные во время лечения.

35% моей головы – это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все в порядке, жизнь продолжается, лечение продолжается,

– написал Веня.

Александр Венедчук после операции / Фото из его инстаграма

Несмотря на сложный период, Александр продолжал делиться новостями о восстановлении. В то же время он не раскрывал всех подробностей лечения, оставляя часть личной жизни в тайне.

Смерть Александра Венедчука

13 октября 2026 года стало известно о смерти Александра Венедчука. Печальную новость сообщили на официальной странице "Ветеранов космических войск". Причину смерти коллектив не разглашал.

Александр Венедчук / Фото со страницы в инстаграме "Ветеранов космических войск"

Венедчука будут помнить прежде всего как участника команды, которая принесла ему известность на украинской юмористической сцене. После телевидения он продолжал работать в интернете, участвовал в развлекательных шоу и развивал собственные форматы.

Его история не ограничивалась одним телевизионным проектом. В ней были годы совместного творчества, попытки работать самостоятельно, сложные испытания со здоровьем и важное личное событие – свадьба после почти восьми лет отношений.

После известия о смерти Вени коллеги и друзья начали делиться воспоминаниями о нем в соцсетях. Елена-Кристина Лебедь вспомнила талант и харизму комика, Фима Константиновский – людей, которые его любили, а Артем Дамницкий попрощался с другом словами: "Ты слишком рано отправился в космос... Мы так не договаривались". Василий Байдак назвал Веню "забавным добряком", которого будет помнить именно таким.

Украинские звезды отреагировали на смерть юмориста Вены / Скриншоты из Threads

Александр Венедчук ушел из жизни в 32 года. Его имя останется связанным с "Ветеранами космических войск" и юмористическими проектами, благодаря которым его в свое время открыли для себя тысячи зрителей.

Добавим, что после известия о смерти комика Анатолий Анатолич опубликовал их последнюю переписку.