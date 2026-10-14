Однако на днях шоу-бизнес потрясла новость о том, что Александр Венедчук скончался. Каким был творческий путь Вены, что известно о его проблемах со здоровьем и личной жизни – рассказываем далее в материале 24 Канала.
Как Веня стал участником "Ветеранов космических войск"
Александр Венедчук родился 2 апреля 1994 года. Широкой аудитории он стал известен как Веня – участник юмористического коллектива "Ветераны космических войск", который создал вместе с Владом Кураном и Артемом Дамницким.
Влад Куран, Александр Венедчук и Артем Дамницкий / Фото со страницы "Ветеранов космических войск" в инстаграме
Первые шаги к популярности команда делала в КВН. Впоследствии юмористы попали в "Лигу смеха", где смогли заявить о себе перед гораздо более широкой аудиторией. Именно участие в телевизионном шоу принесло коллективу популярность, а имя Вени стало знакомым зрителям, следившим за украинским юмором.
Веня / Фото из его инстаграма
После телевидения команда не остановилась на выступлениях. "Ветераны космических войск" развивали собственный ютуб-канал с развлекательными форматами, среди которых были "Элиас", "Викторина" и "Музыкальная передача". Это позволило работать с аудиторией уже за пределами телевизионного эфира и создавать контент для тех, кто привык смотреть юмористические шоу в интернете.
Ютуб, стримы и решение покинуть команду
Со временем Венедчук начал появляться не только в командных проектах. Он проводил трансляции на Twitch под ником ven4oss, где общался со зрителями и развивал собственный формат онлайн-контента.
При этом ютуб оставался важной частью его карьеры, где Веня годами участвовал в проектах "Ветеранов космических войск". Однако в декабре 2025 года он сообщил, что покидает коллектив.
Александр Венедчук на съемках шоу / Фото из его инстаграма
Комик отдельно подчеркнул, что это его личное решение, а не следствие конфликтов или недоразумений с коллегами. Он попросил аудиторию понять его выбор и поддержать дальнейший творческий путь.
Так завершился важный этап его карьеры – годы совместной работы с командой, с которой его ассоциировало большинство зрителей. В то же время Венедчук не отказывался от творчества и продолжал развивать собственное присутствие в интернете.
Что известно о жене Вени Карине Устименко
Личную жизнь Александр в основном оставлял за кадром. Он редко рассказывал о своих отношениях публично, поэтому новость о его женитьбе стала приятной неожиданностью для поклонников.
В июне 2026 года Веня сообщил, что женился на Карине Устименко. Пара была вместе почти восемь лет, прежде чем официально оформить брак.
Александр Венедчук с возлюбленной / Фото из его инстаграма
О свадьбе юморист рассказал в своем инстаграме, опубликовав совместное фото, на котором они демонстрировали обручальные кольца. Громких анонсов или подробных рассказов о церемонии не было.
Александр Венедчук женился / Скриншот из Instagram-сторис
Так Веня поделился важным событием в своей жизни, не превращая его в большую публичную историю. О других подробностях отношений пара рассказывала немного.
Кровоизлияние в мозг и сложное восстановление
В начале 2025 года Александр столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. 31 января у него произошло кровоизлияние в мозг, о котором он позже рассказал в соцсетях. Из-за потери сознания и сильных судорог врачи приняли решение срочно прооперировать юмориста.
Это заставило Венедчука сделать паузу в работе. Впереди были лечение и реабилитация, а привычный график съемок и выступлений отошел на второй план. В сентябре 2025 года комик сообщил, что перенес еще одну операцию. Рассказывая о своем состоянии, он отметил, что значительную часть его головы теперь составляет титановый сплав и другие материалы, использованные во время лечения.
35% моей головы – это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки, но это не важно. Важно, что все в порядке, жизнь продолжается, лечение продолжается,
– написал Веня.
Александр Венедчук после операции / Фото из его инстаграма
Несмотря на сложный период, Александр продолжал делиться новостями о восстановлении. В то же время он не раскрывал всех подробностей лечения, оставляя часть личной жизни в тайне.
Смерть Александра Венедчука
13 октября 2026 года стало известно о смерти Александра Венедчука. Печальную новость сообщили на официальной странице "Ветеранов космических войск". Причину смерти коллектив не разглашал.
Александр Венедчук / Фото со страницы в инстаграме "Ветеранов космических войск"
Венедчука будут помнить прежде всего как участника команды, которая принесла ему известность на украинской юмористической сцене. После телевидения он продолжал работать в интернете, участвовал в развлекательных шоу и развивал собственные форматы.
Его история не ограничивалась одним телевизионным проектом. В ней были годы совместного творчества, попытки работать самостоятельно, сложные испытания со здоровьем и важное личное событие – свадьба после почти восьми лет отношений.
После известия о смерти Вени коллеги и друзья начали делиться воспоминаниями о нем в соцсетях. Елена-Кристина Лебедь вспомнила талант и харизму комика, Фима Константиновский – людей, которые его любили, а Артем Дамницкий попрощался с другом словами: "Ты слишком рано отправился в космос... Мы так не договаривались". Василий Байдак назвал Веню "забавным добряком", которого будет помнить именно таким.
Украинские звезды отреагировали на смерть юмориста Вены / Скриншоты из Threads
Александр Венедчук ушел из жизни в 32 года. Его имя останется связанным с "Ветеранами космических войск" и юмористическими проектами, благодаря которым его в свое время открыли для себя тысячи зрителей.
Добавим, что после известия о смерти комика Анатолий Анатолич опубликовал их последнюю переписку.