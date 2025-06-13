Продюсер Олександр Ягольник вдруге одружився та розповів про свою обраницю

Композитор і продюсер Олександр Ягольник повідомив про свій новий сімейний статус. Він вдруге уклав шлюб – обраницею стала художниця Світлана Бойко.

Пара перебуває у стосунках вже 6 років. Вони познайомилися в соцмережах, на той час продюсер ще був у шлюбі. Про це пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Наше знайомство зі Світланою відбулося в соцмережі. Вона мені написала, зізналася, що їй дуже подобається гурт "Іграшки" (Ягольник багато років був його продюсером, – Show 24),

– розповів Олександр.



Олександр Ягольник з дружиною / Фото з фейсбуку Олександра Ягольника

Олександр та Світлана вперше побачилися наживо на морі в Лазурному, де обоє відпочивали. Такий збіг продюсер вважає долею.

"За професією Світлана – художниця. Коли ми почали зустрічатися, я ще був одруженим. Але з появою Світлани, з розумінням того, що ми близнюкове полум'я одне для одного, всі події прискорилися: ми розлучилися з дружиною Наталією. Вона – лідерка однієї з компаній, що займається косметикою", – зауважив Ягольник.

Олександр Ягольник додав, що йому вдалось зберегти дружні стосунки з першою дружиною. У колишнього подружжя народилась донька, яка зараз вже доросла. У шлюбі з Наталією продюсер перебував 23 роки.



Олександр Ягольник з дружиною / Фото з фейсбуку Олександра Ягольника

Весілля пари пройшло скромно, вони відсвяткували цю подію лише удвох.

"Зараз такий час, що не до пафосу. Все було негучно, усамітнено, лише удвох. Після розпису посиділи вдвох у ресторані. Але постфактум вирішили все ж таки розповісти про це на Facebook, виставили фото", – поділився Ягольник.

Олександр Ягольник – продюсер, композитор. Працював з Наталією Могилевською, Віталієм Козловським, Ассією Ахат, Наталією Валевською та іншими артистами.