Пара состоит в отношениях уже 6 лет. Они познакомились в соцсетях, на то время продюсер еще был в браке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Наше знакомство со Светланой произошло в соцсети. Она мне написала, призналась, что ей очень нравится группа "Игрушки" (Ягольник много лет был его продюсером, – Show 24),

– рассказал Александр.



Александр Ягольник с женой / Фото с фейсбука Александра Ягольника

Александр и Светлана впервые увиделись вживую на море в Лазурном, где оба отдыхали. Такое совпадение продюсер считает судьбой.

"По профессии Светлана – художница. Когда мы начали встречаться, я еще был женатым. Но с появлением Светланы, с пониманием того, что мы близнецовое пламя друг для друга, все события ускорились: мы развелись с женой Натальей. Она – лидер одной из компаний, занимающейся косметикой", – заметил Ягольник.

Александр Ягольник добавил, что ему удалось сохранить дружеские отношения с первой женой. У бывших супругов родилась дочь, которая сейчас уже взрослая. В браке с Натальей продюсер находился 23 года.



Александр Ягольник с женой / Фото с фейсбука Александра Ягольника

Свадьба пары прошла скромно, они отпраздновали это событие только вдвоем.

"Сейчас такое время, что не до пафоса. Все было негромко, уединенно, только вдвоем. После росписи посидели вдвоем в ресторане. Но постфактум решили все же рассказать об этом на Facebook, выставили фото", – поделился Ягольник.

Александр Ягольник – продюсер, композитор. Работал с Натальей Могилевской, Виталием Козловским, Ассией Ахат, Натальей Валевской и другими артистами.