9 серпня Макс Корж виступив у Варшаві. На концерті був український блогер Олександр Волошин, який минулого року виїхав з України, і законність його виїзду досі перевіряють правоохоронці.

Волошина розкритикували за те, що він відвідав концерт Коржа і транслював це своїй великій аудиторії. Він вже відреагував на хейт. Передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра.

Так, Волошина критикують через те, що він відвідав концерт співака, який співає російською і має багато фанів у Росії – країні, яка воює проти України.

Я не засуджую тих, хто не приймає зло і бореться з ним. Але ті, хто ненавидить людей, які борються зі злом, – на боці цього зла,

– прокоментував інфлюенсер.

Олександр Волошин відвідав концерт Макса Коржа і прокоментував це / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Макса Коржа і його позицію щодо війни в Україні?