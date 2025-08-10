Олександр Волошин, який втік з України, нарвався на хейт через концерт Макса Коржа
- Український блогер Олександр Волошин відвідав концерт Макса Коржа у Варшаві, що викликало критику через російськомовний репертуар співака та його популярність у Росії.
9 серпня Макс Корж виступив у Варшаві. На концерті був український блогер Олександр Волошин, який минулого року виїхав з України, і законність його виїзду досі перевіряють правоохоронці.
Волошина розкритикували за те, що він відвідав концерт Коржа і транслював це своїй великій аудиторії. Він вже відреагував на хейт. Передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра.
Так, Волошина критикують через те, що він відвідав концерт співака, який співає російською і має багато фанів у Росії – країні, яка воює проти України.
Я не засуджую тих, хто не приймає зло і бореться з ним. Але ті, хто ненавидить людей, які борються зі злом, – на боці цього зла,
– прокоментував інфлюенсер.
Олександр Волошин відвідав концерт Макса Коржа і прокоментував це / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Макса Коржа і його позицію щодо війни в Україні?
- Макс Корж – білоруський репер, який двічі отримував заборону в'їзду в Україну через концерти в анексованому Криму, але обидві заборони скасували.
- Раніше він позиціонував себе як аполітичний музикант, який не впливає на політику, але підтримує людей незалежно від країни.
- Після повномасштабного вторгнення Росії засудив війну і закликав до миру. У 2022 році випустив пісню "Свой дом", де згадав про війну в Україні.
- У 2022 році в Росії заборонили концерти багатьох артистів, які виступають проти війни, серед них і Макс Корж.
- Наразі він не виступає в Росії та Україні, хоча на його сайті є анонси концертів у Новосибірську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, дати яких поки що не визначені.