10 серпня, 18:39
Олександр Волошин, який втік з України, нарвався на хейт через концерт Макса Коржа

Софія Хомишин
Основні тези
  • Український блогер Олександр Волошин відвідав концерт Макса Коржа у Варшаві, що викликало критику через російськомовний репертуар співака та його популярність у Росії.

9 серпня Макс Корж виступив у Варшаві. На концерті був український блогер Олександр Волошин, який минулого року виїхав з України, і законність його виїзду досі перевіряють правоохоронці.

Волошина розкритикували за те, що він відвідав концерт Коржа і транслював це своїй великій аудиторії. Він вже відреагував на хейт. Передає Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра. 

Так, Волошина критикують через те, що він відвідав концерт співака, який співає російською і має багато фанів у Росії – країні, яка воює проти України. 

Я не засуджую тих, хто не приймає зло і бореться з ним. Але ті, хто ненавидить людей, які борються зі злом, – на боці цього зла,
– прокоментував інфлюенсер.

Олександр Волошин відвідав концерт Макса Коржа і прокоментував це / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Макса Коржа і його позицію щодо війни в Україні?

  • Макс Корж – білоруський репер, який двічі отримував заборону в'їзду в Україну через концерти в анексованому Криму, але обидві заборони скасували.
  • Раніше він позиціонував себе як аполітичний музикант, який не впливає на політику, але підтримує людей незалежно від країни.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії засудив війну і закликав до миру. У 2022 році випустив пісню "Свой дом", де згадав про війну в Україні.
  • У 2022 році в Росії заборонили концерти багатьох артистів, які виступають проти війни, серед них і Макс Корж.
  • Наразі він не виступає в Росії та Україні, хоча на його сайті є анонси концертів у Новосибірську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі, дати яких поки що не визначені.