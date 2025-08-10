Замість згоди дівчина кілька разів вдарила залицяльника по обличчю. Про те, як і чому це сталося – пише Show 24.

Вас також може зацікавити Відома акторка заступилася за Темляка, якого звинуватили в аб'юзі та розбещенні неповнолітніх

Річ у тім, що нещодавно Сімбочка приєдналася до гурту Kalush Orchestra і тепер виступає разом із ним. 9 серпня під час концерту на фестивалі "Світязь Фест" луцький блогер Максим Торчик вийшов на сцену та зробив їй пропозицію. Збентежена Сімбочка перепитала, чи це не жарт, і попросила обговорити це пізніше.

Це мало бути не тут і не зараз. Давай я подумаю,

– сказала вона Максиму.

Після цього хлопець згадав про її колишнього нареченого, співака Іллю Парфенюка, мовляв, якби Parfeniuk їй зараз освідчився – вона б без вагань погодилася. На це Сімбочка вдарила його в обличчя. Пізніше Торчик спробував виправдати свої слова, зазначивши, що це був лише жарт і вони пішли зі сцени.

Для довідки! Сімбочка та співак Parfeniuk познайомилися в соцмережах і швидко почали зустрічатися, а згодом – жити разом. У липні 2023 року Ілля зробив блогерці пропозицію, а 31 березня 2024 року в пари народилася донька Софійка.



За словами співака, це було кохання з першого погляду, але з часом стосунки зіпсувалися через непорозуміння. Після розриву між колишніми почалися публічні скандали: Parfeniuk звинуватив Сімбочку в шантажі, а вона заявила про насильство та приниження з його боку.

Як в мережі прокоментували інцидент на концерті Kalush Orchestra?

Коментарі користувачів розділилися. Одні вважають, що інцидент – спроба гурту привернути увагу й підняти популярність, інші ж засуджують вчинок Торчика, адже він, знаючи про минулі непрості стосунки блогерки з Parfeniuk, зробив їй боляче своїми словами.

Реакція людей на те, що Сімбочка вдарила хлопця, який нібито зробив їй пропозицію / Скриншоти з тіктоку