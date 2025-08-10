Вместо согласия девушка несколько раз ударила ухажера по лицу. О том, как и почему это произошло – пишет Show 24.

Дело в том, что недавно Симбочка присоединилась к группе Kalush Orchestra и теперь выступает вместе с ним. 9 августа во время концерта на фестивале "Свитязь Фест" луцкий блогер Максим Торчик вышел на сцену и сделал ей предложение. Смущенная Симбочка переспросила, не шутка ли это, и попросила обсудить это позже.

Это должно было быть не здесь и не сейчас. Давай я подумаю,

– сказала она Максиму.

После этого парень вспомнил ее бывшего женихе, певца Илью Парфенюка, мол, если бы Parfeniuk ей сейчас сделал предложение – она бы без колебаний согласилась. На это Симбочка ударила его в лицо. Позже Торчик попытался оправдать свои слова, отметив, что это была лишь шутка и они ушли со сцены.

Для справки! Симбочка и певец Parfeniuk познакомились в соцсетях и быстро начали встречаться, а впоследствии – жить вместе. В июле 2023 года Илья сделал блогерше предложение, а 31 марта 2024 года у пары родилась дочь Софийка.



По словам певца, это была любовь с первого взгляда, но со временем отношения испортились из-за недоразумений. После разрыва между бывшими начались публичные скандалы: Parfeniuk обвинил Симбочку в шантаже, а она заявила о насилии и унижении с его стороны.

Как в сети прокомментировали инцидент на концерте Kalush Orchestra?

Комментарии пользователей разделились. Одни считают, что инцидент – попытка группы привлечь внимание и поднять популярность, другие же осуждают поступок Торчика, ведь он, зная о прошлых непростых отношениях блогера с Parfeniuk, сделал ей больно своими словами.

Реакция людей на то, что Симбочка ударила парня, который якобы сделал ей предложение / Скриншоты с тиктока