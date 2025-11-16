А легендарний "Мертвий Півень" узагалі випустив перший альбом після великої паузи. Усі найцікавіші музичні прем'єри слухайте далі в матеріалі 24 Каналу.

Зараз на третьому місці в топ-100 Apple Music знаходиться новий трек Alena Omargalieva "Не п'яна – закохана", який напередодні завірусився в мережі. Нарешті фани почули повну версію пісні.

Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес

У співака вийшов новий романтичний трек, який називається "ЧОМУ".

У кожного бувають моменти, коли ніби все добре, але всередині все одно звучить питання "чому?". Це не драма, це просто історія життя. Ми всі ставимо собі питання, на які немає правильних відповідей. Я не шукав філософії. Це пісня про ночі, коли не можеш заснути. А в голові те, про що навіть не хотів думати. Або хотів, але не дозволяв собі визнати,

– поділився Дантес.

Володимир Дантес – "ЧОМУ": дивіться відео онлайн

KALUSH і Markоs

Разом музиканти представили трек "Над Дніпром". Він був написаний у співавторстві з їхнім другом Костянтином, який нещодавно пішов із життя.

Пісня про справжні почуття, які не знають відстані та часу. Це крик душі до єдиної людини, яку неможливо забути. Під крилами птахів над Дніпром розгортається зізнання в коханні, втраті та надії. Ніжність зустрічається з болем, чесність – з тугою. Ця пісня – лист від серця, написаний не для оплесків, а для правди,

– поділилися артисти.

KALUSH і Markоs – "Над Дніпром": дивіться відео онлайн

PATSYKI Z FRANEKA

Гурт випустив ремікс на свій хіт "Серце". Його зробив діджей Ipunkz, який зараз служить у Десантно-штурмових військах.

У новій версії пісні слухачі почують унікальне звучання: у реміксі вокальна лід-партія належить солістці гурту – Лолі.

PATSYKI Z FRANEKA – "Серце": дивіться відео онлайн

CHEEV

Музикант презентував муд-відео на свою нову пісню "Ревную", яка увійшла до його третього студійного лонг-плею Romcom. Співак зауважив, що цей трек не лише про ревнощі. Він про страхи, які приховані глибше.

CHEEV – "Ревную": дивіться відео онлайн



Крім того, новинкою шанувальників потішила KLAVDIA PETRIVNA. Вона випустила пісню "Чай".

Ти допоможеш мені і не залишиш на самоті. Моя рана вже не пече. Пробач, забудь мене,

– звучить у приспіві.

KLAVDIA PETRIVNA – "Чай": дивіться відео онлайн

Ostap Drivko

Співак, якого багато слухачів знають за піснею "Щоб ти не плакала", випустив нову чуттєву композицію.

"Лелій" – це історія про красу поза часом. Ту, яка ніколи не вийде з тренду. Неповторну. Щиру. Просту. Справжню,

– підкреслив Остап.

Ostap Drivko – "Лелій": дивіться відео онлайн

Тут не можемо не згадати й те, що легендарний гурт "Мертвий Півень" випустив новий альбом "Поезії хмільних дворів". Це перша платівка колективу після 14-річної перерви, яка присвячена 35-річчю гурту.

Новий альбом "Мертвого Півня" – це вишуканий купаж поезії й витриманого "півнівського" саунду. А для справжніх гурманів він вийде і на колекційній вініловій платівці,

– підкреслила команда музикантів.

"Мертвий Півень" – "Поезії хмільних дворів": дивіться відео онлайн