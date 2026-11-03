Катя Осадча засвітила схудлу на 35 кілограмів Заріцьку: який зараз має вигляд солістка KAZKA

Українська телеведуча Катерина Осадча неочікувано показала нове спільне фото із солісткою гурту KAZKA Олександрою Заріцькою. Артистка останнім часом рідко з'являється на публіці, проте вразила мережу приголомшливим результатом схуднення на 35 кілограмів.

Катерина Осадча опублікувала у своєму інстаграмі допис зі спогадами про жовтень, що минув. Вона назвала допис: "Мій неінстаграмний жовтень". У добірці світлин можна побачити Катю на відпочинку, з чоловіком у ресторані, на зніманнях, з дітьми. Неочікувано серед світлин підписники Осадчої побачили співачку Сашу Заріцьку.

Зіркові красуні щиро усміхаються на камеру, при цьому прихильники відразу звернули увагу на те, як помітно змінилися риси обличчя Олександри.



Схудла Саша Заріцька та Катя Осадча / Фото з інстаграму kosadcha

Виявляється, Саша Заріцька пройшла довгий шлях до бажаної форми завдяки регулярним тренуванням, спорту та чіткій самодисципліні. Свого часу зірка ділилася, що активні заняття не одразу давали омріяний ефект через пристрасть до смаколиків, але згодом їй вдалося позбутися близько 35 кілограмів.

Я схудла десь на 35 кілограмів, якщо вважати точку відліку, а за нею депресія тощо. Я ніколи не говорила, скільки максимально важила, тому що для мене це непринципово. Кілограми у всіх різні. Головне, щоб люди бачили, що існують зміни,

– казала раніше в інтерв'ю Саша.



Схудла Саша Заріцька / Фото з інстаграму kazka.band

Попри здогадки хейтерів про вживання популярних модних ін'єкцій для схуднення, солістка KAZKA наголошувала саме на фізичних навантаженнях. Свою точну теперішню вагу артистка не розкриває, проте демонструє неймовірну впевненість. Співачка запевняє, що людина може змінитися, якщо дійсно цього захоче.

У жовтні виконавиця заінтригувала шанувальників внутрішніми змінами, коли почистила всі фото у профілі гурту KAZKA перед стартом нового життєвого та музичного етапу.