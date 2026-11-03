Катя Осадчая показала похудевшую на 35 килограммов Зарицкую: как сейчас выглядит солистка KAZKA

Екатерина Осадчая опубликовала в своем инстаграме пост с воспоминаниями о прошедшем октябре. Она назвала пост: "Мой неинстаграмный октябрь". В подборке фотографий можно увидеть Катю на отдыхе, с мужем в ресторане, на съемках, с детьми. Неожиданно среди фотографий подписчики Осадчей заметили певицу Сашу Зарицкую.

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Звездные красавицы искренне улыбаются в камеру, при этом поклонники сразу обратили внимание на то, как заметно изменились черты лица Александры.

Похудевшая Саша Зарицкая и Катя Осадчая / Фото из инстаграма kosadcha

Оказывается, Саша Зарицкая прошла долгий путь к желаемой форме благодаря регулярным тренировкам, спорту и строгой самодисциплине. В свое время звезда делилась, что активные занятия не сразу давали желанный эффект из-за пристрастия к сладостям, но впоследствии ей удалось сбросить около 35 килограммов.

Я похудела примерно на 35 килограммов, если считать отправную точку, а за ней – депрессия и прочее. Я никогда не говорила, сколько весила максимум, потому что для меня это не принципиально. Килограммы у всех разные. Главное, чтобы люди видели, что есть изменения– говорила ранее в интервью Саша.

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Похудевшая Саша Зарицкая / Фото из инстаграма kazka.band

Несмотря на догадки хейтеров об использовании популярных модных инъекций для похудения, солистка KAZKA делала акцент именно на физических нагрузках. Свой точный текущий вес артистка не раскрывает, однако демонстрирует невероятную уверенность. Певица уверяет, что человек может измениться, если действительно этого захочет.

В октябре исполнительница заинтриговала поклонников внутренними изменениями, когда удалила все фото из профиля группы KAZKA перед стартом нового жизненного и музыкального этапа.