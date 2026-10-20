Відомий український режисер Олексій Комаровський розповів, як випадково виявив у себе рак шкіри

Український режисер Олексій Комаровський відверто поділився історією про те, як дізнався про свій онкологічний діагноз.

Днями Олексій повідомив, що пухлина утворилася саме на обличчі, тому він чекає на операцію. Про перші симптоми хвороби він розповів у новому відео в інстаграмі.

Олексій зізнався, що кілька місяців не звертав уваги на почервоніння на обличчі. Воно зовсім не боліло й не викликало жодного дискомфорту, тож він сприймав його за звичайний прищ або укус комахи. Режисер фільмів "Коли ти вийдеш заміж?" та "Хрещатик 48/2" розповів, що взагалі рідко ходить до лікарів. Звернутися до фахівців його змусила подруга Аня, яка тричі наполягала на обстеженні.

Коли мені сказала, я ж пропітнів. Думав, та ну, де я, де рак – це нереально абсолютно. Реально,

– поділився Олексій.

Комаровський наголосив, що ця хвороба підступна своєю непомітністю: зовні ураження здається незначним, проте під шкірою воно може поширюватися значно глибше. Тож він закликав уважно стежити за будь-якими змінами на тілі та не зволікати з візитом до лікаря.

Сходіть до дерматолога, перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка – це рак. Без паніки. Я про те, що ви перевірилися і знаєте, все добре,

– закликав режисер.

Додамо, що своїм досвідом боротьби з пухлиною нещодавно поділилася й Надя Дорофєєва, яка перенесла хірургічне втручання через новоутворення у грудях.