Днями Олексій повідомив, що пухлина утворилася саме на обличчі, тому він чекає на операцію. Про перші симптоми хвороби він розповів у новому відео в інстаграмі.

Олексій зізнався, що кілька місяців не звертав уваги на почервоніння на обличчі. Воно зовсім не боліло й не викликало жодного дискомфорту, тож він сприймав його за звичайний прищ або укус комахи. Режисер фільмів "Коли ти вийдеш заміж?" та "Хрещатик 48/2" розповів, що взагалі рідко ходить до лікарів. Звернутися до фахівців його змусила подруга Аня, яка тричі наполягала на обстеженні.

Коли мені сказала, я ж пропітнів. Думав, та ну, де я, де рак – це нереально абсолютно. Реально,

– поділився Олексій.

Комаровський наголосив, що ця хвороба підступна своєю непомітністю: зовні ураження здається незначним, проте під шкірою воно може поширюватися значно глибше. Тож він закликав уважно стежити за будь-якими змінами на тілі та не зволікати з візитом до лікаря.

Сходіть до дерматолога, перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка – це рак. Без паніки. Я про те, що ви перевірилися і знаєте, все добре,

– закликав режисер.

Додамо, що своїм досвідом боротьби з пухлиною нещодавно поділилася й Надя Дорофєєва, яка перенесла хірургічне втручання через новоутворення у грудях.