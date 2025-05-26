Довго сумувала, – Олена Кравець щемливо згадала Максима Неліпу, який загинув на фронті

23 травня у столиці відбулося прощання з Максимом Неліпою – актором і телеведучим, який загинув на фронті 12 травня 2025 року. Провести його в останню путь прийшли як військові побратими, так і цивільні, зокрема друзі та колеги. Акторка Олена Кравець теж мала бути на похороні, але не змогла приїхати.

Вона вшанувала пам'ять Максима Неліпи соцмережах. Олена поділилася теплими спогадами про друга і розповіла, що бачила його у сні. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Кравець.

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Акторка розповіла, що у сні Максим усміхався, і вони разом згадували щасливі часи, спільні поїздки, пісні та жарти. Олена подякувала йому і зазначила, що не хоче прощатися з ним – лише пам'ятати. Я прокинулась з усмішкою і потім довго сумувала. Дякую тобі за тепло, яке залишає твоє життя в моїх і наших спогадах, і нехай тобі там буде так само легко, як нам було поруч з тобою,

– написала вона в інстаграм-сторіс.

Олена Кравець висловилась про Максима Неліпу, який загинув на фронті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про загибель Максима Неліпи

Телеведучий загинув під час бойового завдання. Обставини його загибелі зараз вивчаються.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до лав територіальної оборони, а згодом продовжив службу у Збройних Силах України. Останнім часом Неліпа служив у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів – одному з підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ. Незадовго до загибелі його призначили командиром роти.

Поховали воїна на Байковому кладовищі. У Максима залишилася дружина, син та донька.