Акторка Олена Кравець повертається на сцену після тривалої паузи. Вона зіграє моновиставу "Можна я просто посиджу?", режисеркою якої стала Олена Коляденко.

Про це Кравець повідомила в інстаграмі, пише Show 24. Прем'єра моновистави відбудеться 28 квітня в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

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На афіші зазначається, що моновистава "Можна я просто посиджу?" заснована на реальних подіях та історіях, "які вислухала та записала психотерапевт Анна Лелик". Ідея належить Олені Кравець.

Моновистава, ідея якої народилася дуже давно, яка "пролежала" в замітках телефону декілька років і почала своє народження тільки восени 2024-го після розмови в кафе на Подолі, де ми з психотерапевткою й авторкою всіх історій у моновиставі, Анною Лелик, повірили одна в одну,

– написала акторка.

Моновистава "Можна я просто посиджу?" / Афіша, фото з інстаграму Олени Кравець

Як зазначається на сайті Сoncert.ua, Кравець виконає ролі п'яти різних героїнь, які "проходять шлях переродження". Жінки приходять до особистих змін не так через війну, як через усвідомлення цінності життя.

"Проживаючи кризи й складні часи, кожна "змінює оптику" свого погляду на світ і на себе, усвідомлює власний шлях, вік, силу, жіночність, шукає нові дороги, іде за серцем і потроху починає розправляти крила, які набули такої сили, що стали опорою", – йдеться на сайті.

Важливо! Квитки на моновиставу "Можна я просто посиджу?" з Оленою Кравець можна придбати за посиланням.

Олена Кравець пішла з "Кварталу 95"