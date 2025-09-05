За останні місяці блогерка Олена Мандзюк опинилася у центрі кількох гучних скандалів – зокрема, вона публічно поконфліктувала з Анною Алхім та народним депутатом Олексієм Гончаренком.

В ексклюзивному інтерв'ю для Show 24 інфлюенсерка розповіла, як це відобразилося на її доходах. Виявилося, що вони значно зменшилися. Щоправда, на це вплинули не лише останні скандали, але й повномасштабне російське вторгнення.

Так, порівняно з минулими роками, доходи Мандзюк впали майже в 10 разів. Рекламних інтеграцій в блозі Олени стало значно менше. Блогерка зараз відмовляється від співпраці з брендами, які не мають чіткої позиції та з брендами, які продовжують діяльність у Росії.

Хоча це велике джерело доходу, це десятки тисяч доларів на місяць, від яких я свідомо відмовилась. Я б могла зі всіма працювати, мовчати, мати в місяць близько 50 тисяч доларів тільки з реклами, а замість цього маю 2 тисячі доларів в місяць. Це був мій свідомий вибір і розуміння того, що я обираю бути відданою своїм принципам. Для мене це є неоціненно. Тобто мій заробіток впав. Але це все одно не примусить мене повернутися до чогось іншого,

– наголосила інфлюенсерка.

Водночас Олена додала, що особистий блог не є її основним джерелом прибутку. Головне – спортивні програми: щомісяця вона працює з дівчатами, записує тренування і складає раціони. Це і є її основна діяльність та фінансова подушка.

Що відомо про останні скандали з Оленою Мандзюк?