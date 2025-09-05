Десятки тисяч доларів на місяць, – Мандзюк шокувала, як змінилися її доходи під час війни
- Доходи Олени Мандзюк зменшилися в 10 разів через скандали та повномасштабне вторгнення.
- Вона розповіла, що відмовляється співпрацювати з брендами без чіткої позиції або тими, що працюють у Росії.
- Хоч блог залишається важливим, але не основним джерелом доходу. Мандзюк.
За останні місяці блогерка Олена Мандзюк опинилася у центрі кількох гучних скандалів – зокрема, вона публічно поконфліктувала з Анною Алхім та народним депутатом Олексієм Гончаренком.
В ексклюзивному інтерв'ю для Show 24 інфлюенсерка розповіла, як це відобразилося на її доходах. Виявилося, що вони значно зменшилися. Щоправда, на це вплинули не лише останні скандали, але й повномасштабне російське вторгнення.
Так, порівняно з минулими роками, доходи Мандзюк впали майже в 10 разів. Рекламних інтеграцій в блозі Олени стало значно менше. Блогерка зараз відмовляється від співпраці з брендами, які не мають чіткої позиції та з брендами, які продовжують діяльність у Росії.
Хоча це велике джерело доходу, це десятки тисяч доларів на місяць, від яких я свідомо відмовилась. Я б могла зі всіма працювати, мовчати, мати в місяць близько 50 тисяч доларів тільки з реклами, а замість цього маю 2 тисячі доларів в місяць. Це був мій свідомий вибір і розуміння того, що я обираю бути відданою своїм принципам. Для мене це є неоціненно. Тобто мій заробіток впав. Але це все одно не примусить мене повернутися до чогось іншого,
– наголосила інфлюенсерка.
Водночас Олена додала, що особистий блог не є її основним джерелом прибутку. Головне – спортивні програми: щомісяця вона працює з дівчатами, записує тренування і складає раціони. Це і є її основна діяльність та фінансова подушка.
Повне інтерв'ю з Оленою Мандзюк читайте за посиланням.
Що відомо про останні скандали з Оленою Мандзюк?
- Нещодавно блогерка розкритикувала позицію одіозної Анни Алхім та закликала українців від неї відписатися. Через це в них виник публічний конфлікт. Олені навіть погрожували невідомі, а проти Алхім правоохоронці відкрили три кримінальні провадження. Утім, їй все одно вдалося виїхати з України. Зараз Анна мешкає в Дубаї.
- Скандал між блогеркою Оленою Мандзюк та депутатом Олексієм Гончаренком розгорівся через її коментар у соцмережі, де вона зазначила, що її діти можуть "відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів". Після цього депутат подав заяву, і проти Мандзюк відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України за ознаками розпалювання ворожнечі. Блогерка пояснила, що її слова неправильно зрозуміли: вона не закликала до насильства, а мала на увазі, що її син уміє постояти за себе. Через це Мандзюк навіть розглядає можливість подати зустрічну заяву за наклеп.