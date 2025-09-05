Десятки тысяч долларов в месяц, – Мандзюк шокировала, как изменились ее доходы во время войны
- Доходы Елены Мандзюк уменьшились в 10 раз из-за скандалов и полномасштабного вторжения.
- Она рассказала, что отказывается сотрудничать с брендами без четкой позиции или теми, работающими в России.
- Хотя блог остается важным, но не основным источником дохода. Мандзюк.
За последние месяцы блогер Елена Мандзюк оказалась в центре нескольких громких скандалов – в частности, она публично поконфликтовала с Анной Алхим и народным депутатом Алексеем Гончаренко.
В эксклюзивном интервью для Show 24 инфлюенсерка рассказала, как это повлияло на ее доходы. Оказалось, что они значительно уменьшились. Правда, на это повлияли не только последние скандалы, но и полномасштабное российское вторжение.
Так, по сравнению с прошлыми годами, доходы Мандзюк упали почти в 10 раз. Рекламных интеграций в блоге Елены стало значительно меньше. Блогер сейчас отказывается от сотрудничества с брендами, которые не имеют четкой позиции и с брендами, которые продолжают деятельность в России.
Хотя это большой источник дохода, это десятки тысяч долларов в месяц, от которых я сознательно отказалась. Я бы могла со всеми работать, молчать, иметь в месяц около 50 тысяч долларов только с рекламы, а вместо этого имею 2 тысячи долларов в месяц. Это был мой сознательный выбор и понимание того, что я выбираю быть преданной своим принципам. Для меня это неоценимо. То есть мой заработок упал. Но это все равно не заставит меня вернуться к чему-то другому,
– отметила инфлюенсерка.
В то же время Елена отметила, что личный блог не является ее основным источником дохода. Главное – спортивные программы: ежемесячно она работает с девушками, записывает тренировки и составляет рационы. Это и есть ее основная деятельность и финансовая подушка.
Что известно о последних скандалах с Еленой Мандзюк?
- Недавно блогер раскритиковала позицию одиозной Анны Алхим и призвала украинцев от нее отписаться. Из-за этого у них возник публичный конфликт. Елене даже угрожали неизвестные, а против Алхим правоохранители открыли три уголовных дела против Алхим. Впрочем, ей все равно удалось выехать из Украины. Сейчас Анна живет в Дубае.
- Скандал между блогером Еленой Мандзюк и депутатом Алексеем Гончаренко разгорелся из-за ее комментария в соцсети, где она отметила, что ее дети могут "отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов". После этого депутат подал заявление, и против Мандзюк открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины по признакам разжигания вражды. Блогер объяснила, что ее слова неправильно поняли: она не призывала к насилию, а имела в виду, что ее сын умеет постоять за себя. Из-за этого Мандзюк даже рассматривает возможность подать встречное заявление за клевету.