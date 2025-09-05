За последние месяцы блогер Елена Мандзюк оказалась в центре нескольких громких скандалов – в частности, она публично поконфликтовала с Анной Алхим и народным депутатом Алексеем Гончаренко.

В эксклюзивном интервью для Show 24 инфлюенсерка рассказала, как это повлияло на ее доходы. Оказалось, что они значительно уменьшились. Правда, на это повлияли не только последние скандалы, но и полномасштабное российское вторжение.

Так, по сравнению с прошлыми годами, доходы Мандзюк упали почти в 10 раз. Рекламных интеграций в блоге Елены стало значительно меньше. Блогер сейчас отказывается от сотрудничества с брендами, которые не имеют четкой позиции и с брендами, которые продолжают деятельность в России.

Хотя это большой источник дохода, это десятки тысяч долларов в месяц, от которых я сознательно отказалась. Я бы могла со всеми работать, молчать, иметь в месяц около 50 тысяч долларов только с рекламы, а вместо этого имею 2 тысячи долларов в месяц. Это был мой сознательный выбор и понимание того, что я выбираю быть преданной своим принципам. Для меня это неоценимо. То есть мой заработок упал. Но это все равно не заставит меня вернуться к чему-то другому,

– отметила инфлюенсерка.

В то же время Елена отметила, что личный блог не является ее основным источником дохода. Главное – спортивные программы: ежемесячно она работает с девушками, записывает тренировки и составляет рационы. Это и есть ее основная деятельность и финансовая подушка.

Что известно о последних скандалах с Еленой Мандзюк?