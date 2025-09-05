Полиция начала расследование по факту возможного разжигания вражды. В ответ Мандзюк заявила, что рассматривает вариант подать встречное заявление против политика – за клевету и искажение ее слов. В эксклюзивном комментарии Show 24 блогер поделилась, обратилась ли уже к правоохранителям.

Не пропустите Легендарный украинский хореограф Мирослав Вантух впервые раскрыл размер своей пенсии

По словам Елены, она консультировалась со своим адвокатом относительно возможного иска, но пока не уверена, будет ли это иметь смысл. Поэтому ещё никаких решений не принимала.

Я хочу, чтобы сейчас провели расследование по моему делу – такое, как оно должно быть. Чтобы у народного депутата не было причин манипулировать такой острой темой и давить на меня финансово, психологически. Я хочу, чтобы честно решили, действительно ли я нарушила закон Украины, что против меня нужно было открывать уголовное производство, или это больная фантазия Гончаренко,

– отметила Мандзюк.

Полное интервью с Еленой Мандзюк читайте в рамках проекта "Интервью24".

Почему возник скандал между Мандзюк и Гончаренко?