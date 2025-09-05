Полиция начала расследование по факту возможного разжигания вражды. В ответ Мандзюк заявила, что рассматривает вариант подать встречное заявление против политика – за клевету и искажение ее слов. В эксклюзивном комментарии Show 24 блогер поделилась, обратилась ли уже к правоохранителям.
По словам Елены, она консультировалась со своим адвокатом относительно возможного иска, но пока не уверена, будет ли это иметь смысл. Поэтому ещё никаких решений не принимала.
Я хочу, чтобы сейчас провели расследование по моему делу – такое, как оно должно быть. Чтобы у народного депутата не было причин манипулировать такой острой темой и давить на меня финансово, психологически. Я хочу, чтобы честно решили, действительно ли я нарушила закон Украины, что против меня нужно было открывать уголовное производство, или это больная фантазия Гончаренко,
– отметила Мандзюк.
Полное интервью с Еленой Мандзюк читайте в рамках проекта "Интервью24".
Почему возник скандал между Мандзюк и Гончаренко?
- Причиной стал комментарий блогера в соцсети. Елена написала, что ее дети могут "отп*здить другого ребенка, который говорит на языке террористов".
- После этого народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что такие высказывания – это не о "языке", а о "призывах к насилию", и поэтому Мандзюк надо привлечь к ответственности.
- Инфлюенсерка объяснила, что ее слова перекрутили: она не призывала бить детей, а лишь имела в виду, что ее сын умеет постоять за себя. Она считает, что действия политика портят ее репутацию, ставят под угрозу безопасность семьи и еще больше разжигают напряжение в обществе.