Мандзюк заявила, что ее комментарий вырывают из контекста, и добавила, что он "был эмоциональной гиперболой" под сообщением, где она писала, что является токсичной ко всему российскому. Пишет Show 24 со ссылкой на Общественное Хмельницкий.

К теме Могут и отп*здить, – Елена Мандзюк заявила, что ее дети могут побить за русский язык

Елена Мандзюк отметила, что ее дети воспитываются в любви к Украине, но, к сожалению, живут в войне и страдают от того, что их отец на фронте уже 4 год, от российских ракет и дронов, от российской культуры.

Мои дети четко знают, что московиты – это террор, убийства, пытки, боль и полное зло. Мои дети будут себя защищать от этого так, как умеют, когда мамы нет рядом, если многих так возмутило то, что мой 6-летний сын может защищать свое пространство от московита, потому что, по его мнению, "как украинец может говорить по-русски и это точно русский" – то это его выводы из того, где мы живем,

– добавила блогер.

Мандзюк отметила, что в ее ответе хейтеру или другом контенте "никогда не было ни одного призыва к насилию над людьми или детьми, которые говорят на русском".

Что этому предшествовало?