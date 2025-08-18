Мандзюк заявила, що її коментар виривають із контексту, і додала, що він "був емоційною гіперболою" під дописом, де вона писала, що є токсичною до всього російського. Пише Show 24 з посиланням на Суспільне Хмельницький.
До теми Можуть і відп*здити, – Олена Мандзюк заявила, що її діти можуть побити за російську мову
Олена Мандзюк зазначила, що її діти виховуються в любові до України, але, на жаль, живуть у війні й страждають від того, що їхній батько на фронті вже 4 рік, від російських ракет і дронів, від російської культури.
Мої діти чітко знають, що московити – це терор, вбивства, катування, біль та повне зло. Мої діти будуть себе захищати від цього так, як вміють, коли мами немає поряд, якщо багатьох так обурило те, що мій 6-річний син може захищати свій простір від московита, бо, на його думку, "як українець може говорити російською і це точно росіянин" – то це його висновки з того, де ми живемо,
– додала блогерка.
Мандзюк наголосила, що в її відповіді хейтеру чи іншому контенті "ніколи не було жодного заклику до насильства над людьми чи дітьми, які розмовляють російською".
Що цьому передувало?
У липні Олена Мандзюк опублікувала в інстаграмі допис, де заявила, що токсична до всього російського. Хтось з користувачів залишив коментар, в якому розкритикував слова блогерки, на що та відповіла: "Мої діти можуть і відп*здити іншу дитину, яка говорить мовою терористів. У чому проблема?"
Після цього проти Олени Мандзюк відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян. До правоохоронців звернувся народний депутат Олексій Гончаренко.
Згодом блогерка заявила, що готова подати зустрічну заяву на нього.