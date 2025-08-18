Мандзюк заявила, що її коментар виривають із контексту, і додала, що він "був емоційною гіперболою" під дописом, де вона писала, що є токсичною до всього російського. Пише Show 24 з посиланням на Суспільне Хмельницький.

До теми Можуть і відп*здити, – Олена Мандзюк заявила, що її діти можуть побити за російську мову

Олена Мандзюк зазначила, що її діти виховуються в любові до України, але, на жаль, живуть у війні й страждають від того, що їхній батько на фронті вже 4 рік, від російських ракет і дронів, від російської культури.

Мої діти чітко знають, що московити – це терор, вбивства, катування, біль та повне зло. Мої діти будуть себе захищати від цього так, як вміють, коли мами немає поряд, якщо багатьох так обурило те, що мій 6-річний син може захищати свій простір від московита, бо, на його думку, "як українець може говорити російською і це точно росіянин" – то це його висновки з того, де ми живемо,

– додала блогерка.

Мандзюк наголосила, що в її відповіді хейтеру чи іншому контенті "ніколи не було жодного заклику до насильства над людьми чи дітьми, які розмовляють російською".

Що цьому передувало?