Блогерка Олена Мандзюк повідомила, що травмувалася під час походу в горах. Вона розповіла, як це сталося, і показала відео моменту.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Мандзюк. Блогерка впала, коли вони з подругою підіймалися на вершину гори складним скелястим маршрутом.

Не пропустіть Новий конфлікт між Анною Алхім і Оленою Мандзюк: усе, що про нього відомо

Один неправильний крок і я впала обличчям униз, з 15-кілограмовим рюкзаком за спиною. Каміння, біль у колінах, відсутність зв'язку і перша думка: "Як мене звідси взагалі заберуть? Можна викликати гелікоптер?" Ну, звісно, там не було жодного зв'язку,

– пригадала Олена Мандзюк.

На щастя, блогерка впала обличчям у траву. За 10 хвилин Мандзюк змогла розігнути коліно і рушила далі.

Чи зіпсувало це похід? Трішки. Біль постійно відчувався, а маршрут доволі непростий,

– зізналась вона.

Олена Мандзюк травмувалась у поході / відео з інстаграму блогерки

Хто ще з зірок нещодавно отримав травму?

Нагадаємо, раніше співак Віталій Козловський травмувався під час виступу на фестивалі "Покоління". Коли артист виконував популярну пісню "Пінаколада", у нього "вилетіла чашечка" з коліна.

"Цей біль... Таке враження, що тебе пронизує електрошокер. Ніби ти два пальці в розетку встромив, але вдарило по коліну. Я думав, що на сцені гепнусь, але через емоції й адреналін якось чашечка туди "зайшла" назад, і я весь концерт відплясав так, наче нічого зі мною не сталося", – поділився Козловський.