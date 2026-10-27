Зеленський ще був ведучим: у мережі пригадали, як Олена Світлицька пробувалася у "ВІА Гру"

Акторка Олена Світлицька, яка нещодавно виступила на шоу "Голос країни", раніше вже намагалася побудувати співочу кар'єру.

У мережі пригадали, як у 2013 році знаменитість брала участь у кастингу проєкту "Хочу до "ВІА Гри"". Тоді вона виконала пісню Валерія Меладзе "Текила-любовь", передає 24 Канал.

Нагадаємо, Олена Світлицька з'явилася на сцені "Голосу країни", який повернувся на екрани після трирічної перерви. Акторка заспівала хіт Гайтани "Самотня боса", а Наталія Могилевська натиснула червону кнопку та запросила її до своєї команди.

Олена Світлицька виступила на "Голосі країни-14": дивіться відео онлайн

Втім, виступ Світлицької викликав неоднозначну реакцію глядачів. У Threads користувачі критикували її номер. Дехто вважав, що місце в проєкті мали б отримати інші учасники.

Як у мережі відреагували на виступ Олени Світлицької на "Голосі країни-14" / Скриншоти з Threads

На тлі обговорень користувачі згадали про участь акторки в проєкті "Хочу до "ВІА Гри"". У 2013 році вона прийшла на кастинг ще під дівочим прізвищем Місюра. Для виступу Олена обрала композицію "Текила-любовь" Валерія Меладзе. У кастингу Олена брала участь разом з іншими дівчатами з України, Білорусі та Росії. Оцінювали конкурсантку продюсер Костянтин Меладзе, колишня учасниця "ВІА Гри" Олена Вінницька та російський актор Ігор Вєрник. Відео з виступом Світлицької можна переглянути на ютубі.

Після її виступу Костянтин Меладзе вирішив дати їй шанс пройти до наступного етапу: "В якомусь сенсі ризикуючи, але пропускаю вас у другий тур", – сказав продюсер. Тоді ведучим проєкту був Володимир Зеленський. Однак стати учасницею "ВІА Гри" Світлицькій зрештою не вдалося.

"Хочу у ВІА Гру 3": дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали, як Тарас Цимбалюк відреагував на участь коханої в "Голосі країни-14".