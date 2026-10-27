Зеленский еще был ведущим: в сети вспомнили, как Елена Светлицкая пробовалась в "ВИА Гру"

В сети вспомнили, как в 2013 году знаменитость участвовала в кастинге проекта "Хочу в "ВИА Гру"". Тогда она исполнила песню Валерия Меладзе "Текила-любовь", сообщает 24 Канал.

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Напомним, Елена Светлицкая появилась на сцене шоу "Голос страны", который вернулся на экраны после трехлетнего перерыва. Актриса спела хит Гайтаны "Одинокая босая", а Наталья Могилевская нажала красную кнопку и пригласила ее в свою команду.

Елена Светлицкая выступила на "Голосе страны-14": смотрите видео онлайн

Впрочем, выступление Светлицкой вызвало неоднозначную реакцию зрителей. В Threads пользователи критиковали ее номер. Некоторые считали, что место в проекте должны были получить другие участники.

Как в сети отреагировали на выступление Елены Светлицкой на "Голосе страны-14" / Скриншоты из Threads

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На фоне обсуждений пользователи вспомнили об участии актрисы в проекте "Хочу в "ВИА Гру"". В 2013 году она пришла на кастинг еще под девичьей фамилией Мисюра. Для выступления Елена выбрала композицию "Текила-любовь" Валерия Меладзе. В кастинге Елена участвовала вместе с другими девушками из Украины, Беларуси и России. Оценивали конкурсантку продюсер Константин Меладзе, бывшая участница "ВИА Гры" Елена Винницкая и российский актер Игорь Верник. Видео с выступлением Светлицкой можно посмотреть на YouTube.

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После ее выступления Константин Меладзе решил дать ей шанс пройти в следующий этап: "В каком-то смысле рискуя, но пропускаю вас во второй тур", – сказал продюсер. Тогда ведущим проекта был Владимир Зеленский. Однако стать участницей "ВИА Гры" Светлицкой в итоге не удалось.

"Хочу в ВИА Гру 3": смотрите видео онлайн

Ранее мы рассказывали, как Тарас Цимбалюк отреагировал на участие своей возлюбленной в шоу "Голос страны-14".