Я не можу це зупинити, – відома українська акторка зізналася, чому розійшлася з чоловіком
- Українська акторка Олена Світлицька розлучається з чоловіком Миколою через постійні сварки, які шкодили атмосфері в сім'ї.
- Світлицька розповідала, що повномасштабна війна в Україні також вплинула на погіршення стосунків, і розлучення стало важким випробуванням для неї.
Українська акторка Олена Світлицька, яка знімалася в серіалах "Діамантова корона" і "Формула щастя", розлучається зі своїм чоловіком Миколою. Вони понад 10 років були разом.
Знаменитість поділилася, що стало причиною їхнього розриву. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Олени Світлицької.
Як виявилося, подружжя постійно сварилося, навіть при дітях. Олена Світлицька зізналася, що не хотіла, аби доньки зростали в атмосфері конфліктів.
Ми навіть учора бачилися з моїм колишнім чоловіком і почали сваритися при дитині. Знову. І я не можу це зупинити. Я розумію, що дитині не можна це чути, власне, тому ми, зокрема, і розлучилися, тому що я не хочу, щоб діти бачили ці сварки,
– пояснила акторка.
Що відомо про стосунки Олени Світлицької з чоловіком?
- Акторка познайомилася з Миколою на вечірці з нагоди серіалу "Сашка". Того вечора до неї проявляв увагу один чоловік, який їй не подобався. Щоб уникнути його залицянь, Олена підійшла до Миколи й попросила "врятувати" її від небажаного кавалера. Він погодився, і вони розговорилися. Так почалася їхня історія.
- Подружжя прожило в шлюбі понад десять років і виховало двох доньок – Віру та Марію. Проте згодом їхні стосунки дали тріщину. Ще в жовтні 2024 року Світлицька розповідала про труднощі у шлюбі, однак, видно, подолати їх не вдалося.
- У січні 2025 року стало відомо, що пара розлучається. За словами Олени, на погіршення стосунків вплинула і повномасштабна війна в Україні.
- Розлучення стало для неї важким випробуванням: через стрес з'явилися перші симптоми розладу харчової поведінки, але акторка зуміла впоратися з цією проблемою.
- Світлицька розповідала, що разом із доньками живе в Ірпені. Вона винаймає житло, а з колишнім чоловіком намагається домовитися про спільну відповідальність у вихованні дітей.