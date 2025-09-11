Знаменитість поділилася, що стало причиною їхнього розриву. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Олени Світлицької.

Не пропустіть Уперше після відрядження: Костянтин Грубич показався з сином, який втратив кінцівку на фронті

Як виявилося, подружжя постійно сварилося, навіть при дітях. Олена Світлицька зізналася, що не хотіла, аби доньки зростали в атмосфері конфліктів.

Ми навіть учора бачилися з моїм колишнім чоловіком і почали сваритися при дитині. Знову. І я не можу це зупинити. Я розумію, що дитині не можна це чути, власне, тому ми, зокрема, і розлучилися, тому що я не хочу, щоб діти бачили ці сварки,

– пояснила акторка.

Шоу Upgrade: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Олени Світлицької з чоловіком?