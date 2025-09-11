Знаменитость поделилась, что стало причиной их разрыва. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Елены Светлицкой.
Как оказалось, супруги постоянно ссорились, даже при детях. Елена Светлицкая призналась, что не хотела, чтобы дочери росли в атмосфере конфликтов.
Мы даже вчера виделись с моим бывшим мужем и начали ссориться при ребенке. Опять. И я не могу это остановить. Я понимаю, что ребенку нельзя это слышать, собственно, поэтому мы, в частности, и развелись, потому что я не хочу, чтобы дети видели эти ссоры,
– объяснила актриса.
Что известно об отношениях Елены Светлицкой с мужем?
- Актриса познакомилась с Николаем на вечеринке по случаю сериала "Сашка". В тот вечер к ней проявлял внимание один мужчина, который ей не нравился. Чтобы избежать его ухаживаний, Лена подошла к Николаю и попросила "спасти" ее от нежелательного кавалера. Он согласился, и они разговорились. Так началась их история.
- Супруги прожили в браке более десяти лет и воспитали двух дочерей – Веру и Марию. Однако впоследствии их отношения дали трещину. Еще в октябре 2024 года Светлицкая рассказывала о трудностях в браке, однако, видно, преодолеть их не удалось.
- В январе 2025 года стало известно, что пара разводится. По словам Елены, на ухудшение отношений повлияла и полномасштабная война в Украине.
- Развод стал для нее тяжелым испытанием: из-за стресса появились первые симптомы расстройства пищевого поведения, но актриса сумела справиться с этой проблемой.
- Светлицкая рассказывала, что вместе с дочерьми живет в Ирпене. Она снимает жилье, а с бывшим мужем пытается договориться о совместной ответственности в воспитании детей.