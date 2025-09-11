Знаменитость поделилась, что стало причиной их разрыва. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Елены Светлицкой.

Как оказалось, супруги постоянно ссорились, даже при детях. Елена Светлицкая призналась, что не хотела, чтобы дочери росли в атмосфере конфликтов.

Мы даже вчера виделись с моим бывшим мужем и начали ссориться при ребенке. Опять. И я не могу это остановить. Я понимаю, что ребенку нельзя это слышать, собственно, поэтому мы, в частности, и развелись, потому что я не хочу, чтобы дети видели эти ссоры,

– объяснила актриса.

Что известно об отношениях Елены Светлицкой с мужем?