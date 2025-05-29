Світлицька вперше відповіла на чутки про роман з Цимбалюком та участь в "Холостяку"

Акторка Олена Світлицька після розлучення заговорила про особисте життя. Зірка зізналась, чи перебуває у стосунках та відреагувала на плітки.

У мережі вже тривалий час обговорюють ймовірний роман між Оленою Світлицькою й Тарасом Цимбалюком, адже їх часто бачать разом. Акторка вперше прокоментувала плітки для шоу "По хатах", передає Show 24.

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Олена Світлицька зізналась, що вона й справді часто бачиться з колегою, але між ними немає нічого більшого за дружбу.

Ми колеги. Ми дійсно багато часу проводимо разом. Ми класно дружимо, класно спілкуємося. Ми знімали разом дуже багато відео. Ми багато подорожували разом. Ну звичайно, у нас є якісь теплі, близькі, дружні стосунки,

– сказала акторка.

Світлицька розповіла, що побажала Цимбалюку успіхів, коли дізналась, що він став головним героєм нового сезону "Холостяка". Та запевнила, що вона не братиме участі в шоу.

"Я та жінка, яка буде обирати. Мене не будуть обирати серед інших жінок. Ніколи", – підкреслила акторка.

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Акторка також зізналась, що після розлучення отримує чимало уваги від чоловіків. Але наразі вона не перебуває у стосунках.

"Я не можу говорити про це відверто, тому що я нікому не належу. У мене офіційно немає ніяких стосунків. Але те, що мені дарували подарунки, приділяли багато уваги – так, це правда", – розповіла Олена Світлицька.

Нагадаємо, на початку 2025 року Олена Світлицька повідомила про розлучення з чоловіком Миколою. Та ще у березні акторка зізналась, що наразі вона не розірвала шлюб офіційно. Олена поділилась, що після розставання їхні відносини покращились, тому є шанс на примирення.