"Кумівство, тягнуть своїх": кохана Цимбалюка відреагувала на хейт після "Голосу країни"

Українська акторка Олена Світлицька відреагувала на негативні коментарі після виступу на шоу "Голос країни-14". Частина глядачів звинуватила проєкт у кумівстві та припустила, що акторка потрапила до команди Наталії Могилевської завдяки зв'язкам.

У відповідь знаменитість розповіла про свій творчий шлях і пояснила, чому не шкодує, що вийшла на сцену. Цьому вона присвятила окремий допис на своїй сторінці в інстаграмі.

Світлицька зізналася, що її здивували коментарі про те, що на шоу нібито просувають "своїх" і вона могла заплатити за участь. Акторка нагадала, що за роки роботи пройшла сотні кастингів, але часто отримувала відмови.

Читаю все те, що пишуть зараз про мій виступ на Голосі й найбільше дивуюсь одній думці: "кумівство, тягнуть своїх, скільки ти заплатила…". Знаєте, я саме та дівчина, яка проходила сотні кастингів за свій творчий шлях і сотні разів обирали не мене. Чи було мені боляче? Так. Чи втрачала я віру в себе? Ні,

– написала Олена.

Вона також згадала, як поверталася додому трамваєм після невдалих проб і плакала через чергову відмову. Тепер акторка уявляє, що могла б сказати собі тодішній: одного дня на неї повернеться Наталія Могилевська на сцені "Голосу країни".

Світлицька визнає, що не є професійною вокалісткою. Водночас вона вважає, що не варто відмовлятися від мрії, не спробувавши її здійснити. Акторка додала, що готова прислухатися до зауважень глядачів і більше працювати над своїм голосом.

Попри критику, Олена не шкодує про участь у шоу. Вона подякувала команді "Голосу країни" за можливість стати частиною проєкту, а також згадала знайомство з Тіною Кароль і Наталією Могилевською. Особливо цінним для неї стало те, що тепер вона може навчатися у своїй наставниці.

А бути в команді Наталі Могилевської та переймати її професійний досвід – це не удача. А результат мого геть не простого шляху,

– наголосила акторка.

Олена також зазначила, що не дозволяє негативним коментарям впливати на її самооцінку.

Коли я читаю коментарі, мене нічого не чіпляє. Це не визначає мою цінність. Я можу лише порівняти себе з Оленкою десять років тому і поставити собі нові цілі та мрії,

– зазначила Світлицька.

Крім того, вона наголосила, що хоче бути прикладом для своїх доньок і показувати їм, що не варто відмовлятися від мрій через чужу думку, навіть якщо доводиться багато разів чути відмову.

До речі, спроби Олени Світлицької реалізувати себе в музиці почалися задовго до "Голосу країни". Ще у 2013 році акторка брала участь у кастингу шоу "Хочу до "ВІА Гри"".