"Кумовство, продвигают своих": любимая Цимбалюка отреагировала на хейт после "Голоса страны"

В ответ знаменитость рассказала о своем творческом пути и объяснила, почему не жалеет о том, что вышла на сцену. Этому она посвятила отдельный пост на своей странице в инстаграме.

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Светлицкая призналась, что ее удивили комментарии о том, что в шоу якобы продвигают "своих" и что она могла заплатить за участие. Актриса напомнила, что за годы работы прошла сотни кастингов, но часто получала отказы.

Читаю все то, что пишут сейчас о моем выступлении на "Голосе", и больше всего удивляюсь одному мнению: "кумовство, тянут своих, сколько ты заплатила…". Знаете, я именно та девушка, которая за свой творческий путь прошла сотни кастингов и сотни раз выбирали не меня. Было ли мне больно? Да. Теряла ли я веру в себя? Нет– написала Елена.

Она также вспомнила, как возвращалась домой на трамвае после неудачных проб и плакала из-за очередного отказа. Теперь актриса представляет, что могла бы сказать себе тогда: однажды Наталья Могилевская повернется к ней на сцене шоу "Голос страны".

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Светлицкая признает, что не является профессиональной вокалисткой. В то же время она считает, что не стоит отказываться от мечты, не попытавшись ее осуществить. Актриса добавила, что готова прислушиваться к замечаниям зрителей и больше работать над своим голосом.

Несмотря на критику, Елена не жалеет об участии в шоу. Она поблагодарила команду "Голоса страны" за возможность стать частью проекта, а также вспомнила знакомство с Тиной Кароль и Натальей Могилевской. Особенно ценным для нее стало то, что теперь она может учиться у своей наставницы.

А быть в команде Натальи Могилевской и перенимать ее профессиональный опыт – это не удача. Это результат моего отнюдь не простого пути– подчеркнула актриса.

Елена также отметила, что не позволяет негативным комментариям влиять на ее самооценку.

Когда я читаю комментарии, меня ничего не задевает. Это не определяет мою ценность. Я могу лишь сравнить себя с Оленкой десятилетней давности и поставить перед собой новые цели и мечты– отметила Светлицкая.

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Кроме того, она подчеркнула, что хочет быть примером для своих дочерей и показывать им, что не стоит отказываться от мечтаний из-за чужого мнения, даже если приходится много раз слышать отказ.

Кстати, попытки Елены Светлицкой реализовать себя в музыке начались задолго до "Голоса страны". Еще в 2013 году актриса принимала участие в кастинге шоу "Хочу в "ВИА Гра"".