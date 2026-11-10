Після розлучення Олена Тополя знову хоче стати Alyosha: що сталося

Під час повномасштабної війни Олена Тополя відмовилася від імені Alyosha й почала виступати під власним. Тепер співачка обговорила з прихильниками можливе повернення псевдоніма й розповіла, що свого часу вклала в це ім’я.

В інтерв’ю "Суспільному Одеса" Олена пригадала, як обирала сценічне ім’я. Вона вже тоді думала про слухачів за кордоном, тому від початку писала Alyosha англійською. Був у цьому й особистий для неї сенс.

Взагалі, мій псевдонім Alyosha був створений саме англійською. Це було ніби не просто рішення і не просто ім’я. Це ще означало Боже світло, світло від Бога,

– пояснила співачка.

Під цим іменем Олена випустила англомовний альбом. Згодом вона змінила сценічне ім’я, але пісні англійською досі є в її репертуарі. З ними Тополя й пов’язує можливе повернення псевдоніма.

Тому Alyosha – це для всього світу, не тільки для України, тому що у мене був і англомовний альбом, і далі я продовжувала і продовжую співати англомовні пісні. Вони у мене є, – розповіла Олена.

Після завершення війни співачка сподівається записати ще один альбом англійською. А от коли слухачі знову побачать на афішах ім’я Alyosha, вона поки не сказала.

Олена Тополя / фото alyoshasinger

Окремо Тополя розповіла, як змінилася після розлучення та поширення її приватного відео. За словами артистки, тепер далеко не завжди можна зрозуміти, що вона переживає.

Я заборонила собі бути такою емпатичною, як раніше. Я стала більш холодною, раціональною. Так, мені теж боляче. Але ви цього не побачите – і мені буде боліти,

– сказала співачка.

Раніше Олена Тополя зізнавалася, чи злив її ексчоловік інтимне відео. Співачка розкрила подробиці про людину, яка організувала приховане знімання та шантажувала її скандальним відео.



