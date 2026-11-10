Після розлучення Олена Тополя знову хоче стати Alyosha: що сталося

Олена Тополя / фото з інстаграму
Під час повномасштабної війни Олена Тополя відмовилася від імені Alyosha й почала виступати під власним. Тепер співачка обговорила з прихильниками можливе повернення псевдоніма й розповіла, що свого часу вклала в це ім’я.
В інтерв’ю "Суспільному Одеса" Олена пригадала, як обирала сценічне ім’я. Вона вже тоді думала про слухачів за кордоном, тому від початку писала Alyosha англійською. Був у цьому й особистий для неї сенс.
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Взагалі, мій псевдонім Alyosha був створений саме англійською. Це було ніби не просто рішення і не просто ім’я. Це ще означало Боже світло, світло від Бога
Під цим іменем Олена випустила англомовний альбом. Згодом вона змінила сценічне ім’я, але пісні англійською досі є в її репертуарі. З ними Тополя й пов’язує можливе повернення псевдоніма.
Тому Alyosha – це для всього світу, не тільки для України, тому що у мене був і англомовний альбом, і далі я продовжувала і продовжую співати англомовні пісні. Вони у мене є, – розповіла Олена.
Після завершення війни співачка сподівається записати ще один альбом англійською. А от коли слухачі знову побачать на афішах ім’я Alyosha, вона поки не сказала.
Окремо Тополя розповіла, як змінилася після розлучення та поширення її приватного відео. За словами артистки, тепер далеко не завжди можна зрозуміти, що вона переживає.
Я заборонила собі бути такою емпатичною, як раніше. Я стала більш холодною, раціональною. Так, мені теж боляче. Але ви цього не побачите – і мені буде боліти
Раніше Олена Тополя зізнавалася, чи злив її ексчоловік інтимне відео. Співачка розкрила подробиці про людину, яка організувала приховане знімання та шантажувала її скандальним відео.
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