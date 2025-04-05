Олена Тополя заявила, що їй відмовили у візі США: "Ніколи такого не було"

Співачка Олена Тополя розповіла, що не змогла отримати візу США. Артистка зізналась, що хотіла поновити документ, але дозвіл не надали.

Олена Тополя з початку повномасштабного вторгнення жила у США, але майже через два роки повернулась додому. Та коли співачка захотіла поновити дозвіл на перебування в Америці, їй відмовили, пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Артистка поділилась, що термін її документів вийшов у грудні минулого року. Вона поїхала у посольство до Польщі, правильно заповнила документи та пройшла співбесіду, – але дозвіл не дали.

Я хотіла поновити візу не через те, що мала якісь конкретні плани, а так, на всякий випадок. Та й тому, що родичі наші там. Але, бачите, в посольстві не поставили дозвіл в мій паспорт. Варто сказати, що в мене ніколи такого не було,

– зізналась Олена Тополя.

Співачка пригадала, що вперше отримала візу на 10 років. На цьому рішенні наполіг чоловік, хоч сама Олена не дуже хотіла їхати до США.

"Америка, чесно кажучи… Я нічого не маю проти тамтешніх людей, але, відверто зізнаюся: не люблю її. От чомусь у мене таке відчуття до двох країн – Росії й США. Ще з дитинства, і нічого з роками не міняється", – поділилась Тополя.

Нагадаємо, Тарас та Олена Тополі провели на відстані понад півтора року. У вересні 2023 року співачка з дітьми повернулась до України. За словами артистки, парі вдалося зберегти шлюб саме завдяки тому, що сім'я возз'єдналась.