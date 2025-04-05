Олена Тополя заявила, що їй відмовили у візі США: "Ніколи такого не було"
- Співачка Олена Тополя не змогла поновити візу США після повернення з Америки, де жила з початку вторгнення.
- Тополя поділилась, що раніше мала візу на 10 років, хоч не має симпатії до США.
Співачка Олена Тополя розповіла, що не змогла отримати візу США. Артистка зізналась, що хотіла поновити документ, але дозвіл не надали.
Олена Тополя з початку повномасштабного вторгнення жила у США, але майже через два роки повернулась додому. Та коли співачка захотіла поновити дозвіл на перебування в Америці, їй відмовили, пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.
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Артистка поділилась, що термін її документів вийшов у грудні минулого року. Вона поїхала у посольство до Польщі, правильно заповнила документи та пройшла співбесіду, – але дозвіл не дали.
Я хотіла поновити візу не через те, що мала якісь конкретні плани, а так, на всякий випадок. Та й тому, що родичі наші там. Але, бачите, в посольстві не поставили дозвіл в мій паспорт. Варто сказати, що в мене ніколи такого не було,
– зізналась Олена Тополя.
Співачка пригадала, що вперше отримала візу на 10 років. На цьому рішенні наполіг чоловік, хоч сама Олена не дуже хотіла їхати до США.
"Америка, чесно кажучи… Я нічого не маю проти тамтешніх людей, але, відверто зізнаюся: не люблю її. От чомусь у мене таке відчуття до двох країн – Росії й США. Ще з дитинства, і нічого з роками не міняється", – поділилась Тополя.
Нагадаємо, Тарас та Олена Тополі провели на відстані понад півтора року. У вересні 2023 року співачка з дітьми повернулась до України. За словами артистки, парі вдалося зберегти шлюб саме завдяки тому, що сім'я возз'єдналась.