Олена Тополя зізналася у симпатії до старшого чоловіка та висловилася про другий шлюб

Українська співачка Олена Тополя після розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею розповіла про зміни в особистому житті. Зірка зізналася, що наразі має симпатію до іншого чоловіка, а також поділилася своїми думками щодо другого шлюбу.

Артистка в інтервʼю "Насправді Show" зазначила, що вже остаточно перегорнула сторінку минулих стосунків із батьком своїх трьох дітей і нині відкрита до нового етапу.

Олена зізналася, що в неї вже є людина, яка викликає в неї щире захоплення. За словами виконавиці, вона не знайома з цим чоловіком особисто, проте часто стежить за його публікаціями в соціальних мережах та прислухається до його думок.

Скажімо, є один чоловік, який мені дуже подобається, але я вам не скажу, хто це. Ми навіть не знайомі. Він мені періодично попадається десь в інстаграмі. Я його дуже слухаю. Це дуже мудра людина. Він набагато старший. Отам є ця енергія мудрості, вже дорослості такої прямо, ну я не знаю… От за таким, як за стіною дійсно. Коли ти точно знаєш, що мудрість за тобою. От такий чоловік – це велика цінність. Сексуальність – вона в мудрості

– поділилася співачка.

Олена Тополя / фото з інстаграму

Крім того, знаменитість висловилася щодо можливості знову вийти заміж. Олена переконана, що офіційний статус чи штамп у паспорті не є визначальними для справжньої близькості між партнерами. На її думку, головним фактором залишається духовний зв'язок.

Не в паспорті, не в штампі, не в цьому процесі справа. Повірте, душі єднаються точно не в РАГСі. І навіть не в церкві. Душі єднаються по згоді. По згоді одна з іншою. І це взагалі до матеріального світу не має ніякого відношення,

– наголосила артистка.

Виконавиця також додала, що навіть після неприємної історії з шантажем її приватним відео вона не втратила віри в чоловіків. Зірка не закриває своє серце для нових почуттів і готова впустити в життя кохання, зазначаючи, що тепер набагато краще розуміє, кому дійсно можна довіряти.

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