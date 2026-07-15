Артистка в интервью "Насправді Show" отметила, что окончательно перевернула страницу прошлых отношений с отцом своих троих детей и сейчас готова к новому этапу.

Елена призналась, что у нее уже есть человек, который вызывает у нее искреннее восхищение. По словам певицы, она не знакома с этим мужчиной лично, однако часто следит за его публикациями в социальных сетях и прислушивается к его мнениям.

Скажем так, есть один мужчина, который мне очень нравится, но я вам не скажу, кто это. Мы даже не знакомы. Он мне периодически попадается где-то в инстаграме. Я его очень внимательно слушаю. Это очень мудрый человек. Он намного старше. В нем есть эта энергия мудрости, уже такой взрослости, ну я не знаю… Как будто за стеной, действительно. Когда ты точно знаешь, что мудрость за тобой. Вот такой мужчина – это большая ценность. Сексуальность – она в мудрости

, – поделилась певица.

Елена Тополя / фото из инстаграма

Кроме того, знаменитость высказалась о возможности снова выйти замуж. Елена убеждена, что официальный статус или штамп в паспорте не являются определяющими для настоящей близости между партнерами. По ее мнению, главным фактором остается духовная связь.

Дело не в паспорте, не в штампе, не в этом процессе. Поверьте, души соединяются точно не в ЗАГСе. И даже не в церкви. Души соединяются по обоюдному согласию. По взаимному согласию одна с другой. И это вообще к материальному миру не имеет никакого отношения,

– подчеркнула артистка.

Исполнительница также добавила, что даже после неприятной истории с шантажом ее личным видео она не потеряла веры в мужчин. Звезда не закрывает свое сердце для новых чувств и готова впустить в жизнь любовь, отмечая, что теперь гораздо лучше понимает, кому действительно можно доверять.

Кстати, Тина Кароль немного приоткрыла завесу тайны и призналась, занято ли ее сердце.