Олена Тополя повідомила про проблеми зі здоровʼям: що буде з концертами

Співачка Олена Тополя повідомила про зміни в осінньому турі "Фенікс". Через хворобу артистка не може вийти на сцену, тому виступи у Львові, Рівному та Луцьку довелося перенести. Нові дати вже відомі.

Про своє самопочуття та зміни в концертному графіку виконавиця розповіла в Instagram. Вона пояснила, що зараз фізично не готова виступати перед слухачами.

Мої любі, я сильно захворіла й зараз фізично не маю змоги вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви на це заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру "Фенікс",

– написала Олена.

Яке саме захворювання змусило її змінити плани, співачка не уточнила. Наразі вона зосередилася на відновленні та сподівається якнайшвидше повернутися до виступів.

Перенесені концерти відбудуться:

12 листопада – у Львові;

25 листопада – у Рівному;

26 листопада – у Луцьку.

За словами артистки, наступні концерти туру мають пройти за запланованим графіком.

Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше відновитися й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися та розділяти наші емоції в залі,

– поділилася Тополя.

Попри вимушені зміни, команда співачки продовжує благодійний збір. Разом із фондом "Твоя опора" в межах туру збирають кошти на допомогу сім'ям загиблих і людям, які постраждали від війни.

Олена подякувала слухачам за внески, підтримку та розуміння. У коментарях під дописом прихильники побажали їй швидкого одужання.

До речі, alyona alyona налякала фанів фото з лікарняної палати. Співачка показалася після операції зі зменшення шлунка й зробила відверте зізнання про тіло.