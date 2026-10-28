Олена Тополя повідомила про проблеми зі здоровʼям: що буде з концертами

Про своє самопочуття та зміни в концертному графіку виконавиця розповіла в Instagram. Вона пояснила, що зараз фізично не готова виступати перед слухачами.

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Мої любі, я сильно захворіла й зараз фізично не маю змоги вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви на це заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру "Фенікс"– написала Олена.

Яке саме захворювання змусило її змінити плани, співачка не уточнила. Наразі вона зосередилася на відновленні та сподівається якнайшвидше повернутися до виступів.

Перенесені концерти відбудуться:

12 листопада – у Львові;

25 листопада – у Рівному;

26 листопада – у Луцьку.

За словами артистки, наступні концерти туру мають пройти за запланованим графіком.

Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше відновитися й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися та розділяти наші емоції в залі– поділилася Тополя.

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Попри вимушені зміни, команда співачки продовжує благодійний збір. Разом із фондом "Твоя опора" в межах туру збирають кошти на допомогу сім'ям загиблих і людям, які постраждали від війни.

Олена подякувала слухачам за внески, підтримку та розуміння. У коментарях під дописом прихильники побажали їй швидкого одужання.

До речі, alyona alyona налякала фанів фото з лікарняної палати. Співачка показалася після операції зі зменшення шлунка й зробила відверте зізнання про тіло.