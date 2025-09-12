12 вересня у Києві проходить вже другий день Саміту перших леді та джентльменів, започаткованого Оленою Зеленською. На події перша леді з'явилася разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським.

Моменти, де подружжя проводить час одне з одним, швидко розлетілися мережею. Користувачі пишуть, що Олена сяяла поруч із президентом. Передає Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт first.lady.ze.

Вас також може зацікавити У костюмі від відомого бренду: Зеленська вразила елегантним образом у другий день Саміту в Києві

Так, в соцмережах є фан-акаунти як Олени та Володимира Зеленських, так і їхньої сім'ї. Днями в одному з них опублікували ролик, де подружжя Зеленських йде поруч із президентом Фінляндії Александром Стуббом та його дружиною Сюзанною Іннес-Стубб. Пара активно спілкувалася, усміхалася, а особливу увагу привернули погляди та дотики Зеленських – вони виглядали щасливими та закоханими, як і багато років тому.

Що відомо про стосунки Володимира та Олени Зеленських?