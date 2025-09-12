Моменти, де подружжя проводить час одне з одним, швидко розлетілися мережею. Користувачі пишуть, що Олена сяяла поруч із президентом. Передає Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт first.lady.ze.
Так, в соцмережах є фан-акаунти як Олени та Володимира Зеленських, так і їхньої сім'ї. Днями в одному з них опублікували ролик, де подружжя Зеленських йде поруч із президентом Фінляндії Александром Стуббом та його дружиною Сюзанною Іннес-Стубб. Пара активно спілкувалася, усміхалася, а особливу увагу привернули погляди та дотики Зеленських – вони виглядали щасливими та закоханими, як і багато років тому.
Що відомо про стосунки Володимира та Олени Зеленських?
- Вони обоє родом із Кривого Рогу. Навчалися в одній школі, але ближче познайомилися вже після її закінчення.
- Згодом Олена та Володимир разом працювали, спершу Зеленська допомагала писати тексти для КВК, а згодом долучилася до "Кварталу 95".
- Закохані зустрічалися вісім років і у 2003 році одружилися.
- У них двоє дітей: донька Олександра, яка вивчає право в університеті, та син Кирило, який навчається в школі та захоплюється військовою справою.