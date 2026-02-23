Журналісти AFP поцікавилися, як президент проводить дозвілля і час з родиною. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю.

Чому Зеленський не був у кафе під час війни?

Лідер держави, як не раз до того, сказав, що йому дуже бракує часу на родину. Але намагається проводити вільну хвилину з рідними.

"Коли у нас є час, ми зустрічаємося, намагаємося. Ми завжди хочемо повечеряти або провести вихідний разом. Я маю на увазі, що у мене немає вихідних у суботу та неділю. Але якщо ми можемо пообідати в такий день, це чудово. Якщо це виходить", – повідомив Зеленський.

Але інших традицій родина глави держави, на жаль, не має.

Я не ходжу в кіно, не ходжу в театр, а діти ходять з бабусею, коли можуть, але я більше нікуди не ходжу. Я не ходжу в магазини, за всі роки війни жодного разу не був у кафе,

– розповів президент.

Зеленський говорить про кафе і кіно під час війни: дивіться відео

Він сказав, що пив каву на заправці, але не в кафе з дітьми.

"Не буває такого, щоб ми з дітьми кудись їхали на сімейний відпочинок", – підсумував гарант.

Цікаво! Під кавою на заправці, імовірно, журналістка мала на увазі випадок у червні 2023 року. Тоді президент зустрівся з військовими на одній з донбаських АЗС і випив з ними кави.



Зеленський п'є каву з військовими / Фото Офіс президента

Зеленський розповів, як жив у бункері – і обіцяв показати його

На відповідне запитання президент сказав, що більше не живе в бункері. Але прожив там два роки.

Я жив у бункері два роки, але працював тут. Кожен день, з першого дня війни, я знав, що нас не можна всіх загнати в бункер. Це головне. Так, ти йдеш туди вночі, сидиш у бункері, розмовляєш вранці, вночі, але все одно мусиш повернутися сюди, вийти. Ну, в принципі, як люди, вони весь час ходять у бомбосховища, ходять у метро. Але головне, на мою думку, що росіяни не можуть загнати нас у бункер. І це має нас відрізняти від них,

– пояснив він.

Та зараз він не ходить у бункер.

"Охоронці кричать на мене, кажучи, що я подаю поганий приклад людям. Я згоден. Я ходжу вночі. Я згоден, що це неправильно. Для мене це дуже далеко", – розповів Зеленський цікаві деталі.

Після цього він анонсував, що покаже медійникам бункер 24 лютого.

"Я хочу показати вам, де ми жили, працювали, боролися і все, що відбувалося. І це залишиться в нашій пам'яті. Я вважаю, що це правильно – показати це", – наголосив Зеленський.

Інші цікаві факти, як Зеленський живе під час війни

В розмові з AFP президент сказав: хоча не ходить у кінотеатр, фільми дивиться. Наприклад, новий фільм "Нюрнберг" або фільм 2025 року "Одна битва за іншою" з Ді Капріо.

З книжок читає історичну літературу – зокрема, про Черчилля та Орвелла, Другу світову, Карибську кризу.