Війна значно вплинула на режим життя президента. Про це пише CNN.

Як починається робочий день Зеленського?

Робочий день президента України Володимира Зеленського зазвичай починається о 3 – 4 годині ранку з отримання перших звітів із фронту.

За даними видання, багаторічний тиск і війна помітно вплинули на зовнішність глави держави. У публікації зазначається, що він працює у щільному графіку та п'є чорну каву без цукру, аби підтримувати працездатність протягом дня.

Перша леді Олена Зеленська в коментарі для CNN розповіла, що війна триває для родини як постійний емоційний виклик. Вона наголосила, що повноцінного відчуття щастя з початку вторгнення не було, однак сім'я намагається знаходити короткі моменти радості.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що Зеленський зберігає почуття гумору та іноді знаходить час для читання або перегляду фільмів, зокрема під час поїздок.

Як сім'я Зеленський переживає повномасштабне вторгнення?