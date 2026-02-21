Україна та особисто Зеленський були болючою темою для Трампа. Адже звинувачення в тому, що у 2019 році він тиснув на українського президента з вимогою розслідувати справу свого політичного суперника Джо Байдена, стало підставою для першого імпічменту Трампа. Про це пише CNN.
Чому Зеленський був тригером для Трампа?
Повернувшись до Білого дому, Трамп зайняв значно більш ворожу позицію щодо України, ніж його попередник. Він звинувачував Зеленського в диктатурі та неодноразово заявляв, що війну почала Україна, а не Росія.
На цьому тлі європейські дипломати та деякі американські законодавці радили Зеленському не їхати до Вашингтона на зустріч із Трампом. Але він не дослухався.
Один із європейських дипломатів зазначив, що Зеленський їхав до Білого дому з переконанням у правоті України та прагнув донести до Дональда Трампа, що саме українці є жертвою війни. Водночас, на його думку, президент України не повністю оцінив політичну ситуацію, що мало для нього негативні наслідки. Дипломат також охарактеризував Зеленського як упертого й упевненого у своїй позиції політика, наголосивши, що саме ці риси допомогли йому досягти нинішнього рівня. Однак у частині переговорів така манера може не давати бажаного результату. Зустріч, яку транслювали наживо по всьому світу, завершилася звинуваченнями з боку Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса у нібито небажанні Зеленського досягти миру та недостатній вдячності. Попри це, в Україні ця подія посилила підтримку президента.
Після невдалої зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський, за словами сенатора США Річарда Блументаля, знайшов спосіб ефективніше комунікувати з Трампом. Я думаю, він діяв дуже спритно й проникливо у відносинах із цією адміністрацією, — сказав Блументаль. — Він навчився бути твердим і принциповим, але водночас висловлювати вдячність за те, що робить Америка. І я думаю, це щиро».
І хоча Зеленський зміг відновити відносини з Трампом, йому не вдалося переконати його відновити військову допомогу США. Натомість американський лідер продовжує тиснути на українського щодо поступок на переговорах з Москвою.
Як зародилося напруження у відносинах Зеленського і Трампа?
Негативне ставлення до Зеленського у Трампа сформувалося ще під час його першого президентського терміну. Усе почалося з телефонної розмови політиків у 2019 році. Тоді президент США попросив українського колегу розслідувати діяльність сина політичного конкурента Трампа – Джо Байдена. На той момент Байден був потенційним кандидатом у президенти США від демократів.
Одночасно США затримували виділення військової допомоги Україні (понад 390 мільйонів доларів). У США з'явилися підозри, що Трамп міг тиснути на Україну: мовляв, допомога буде – якщо почнеться розслідування проти Байдена.
Через цей скандал Палата представників США розпочала процедуру імпічменту проти Трампа. Його звинуватили у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.
У 2019 році Палата представників проголосувала за імпічмент, але у 2020 році Сенат виправдав Трампа. Як наслідок – він залишився президентом.
До слова, Зеленський після скандалу публічно заявляв, що на нього ніхто не тиснув, а також не хоче, щоб Україну використовували у внутрішній політиці інших країн.