Украина и лично Зеленский были болезненной темой для Трампа. Ведь обвинения в том, что в 2019 году он давил на украинского президента с требованием расследовать дело своего политического соперника Джо Байдена, стало основанием для первого импичмента Трампа. Об этом пишет CNN.

Почему Зеленский был триггером для Трампа?

Вернувшись в Белый дом, Трамп занял значительно более враждебную позицию в отношении Украины, чем его предшественник. Он обвинял Зеленского в диктатуре и неоднократно заявлял, что войну начала Украина, а не Россия.

На этом фоне европейские дипломаты и некоторые американские законодатели советовали Зеленскому не ехать в Вашингтон на встречу с Трампом. Но он не прислушался.

Один из европейских дипломатов отметил, что Зеленский ехал в Белый дом с убеждением в правоте Украины и стремился донести до Дональда Трампа, что именно украинцы являются жертвой войны. В то же время, по его мнению, президент Украины не полностью оценил политическую ситуацию, что имело для него негативные последствия. Дипломат также охарактеризовал Зеленского как упрямого и уверенного в своей позиции политика, подчеркнув, что именно эти черты помогли ему достичь нынешнего уровня. Однако в части переговоров такая манера может не давать желаемого результата. Встреча, которую транслировали вживую по всему миру, завершилась обвинениями со стороны Трампа и вице-президента Джей Ди Венса в якобы нежелании Зеленского достичь мира и недостаточной благодарности. Несмотря на это, в Украине это событие усилило поддержку президента.

После неудачной встречи в Овальном кабинете Зеленский, по словам сенатора США Ричарда Блументаля, нашел способ эффективнее коммуницировать с Трампом. Я думаю, он действовал очень ловко и проницательно в отношениях с этой администрацией, - сказал Блументаль - Он научился быть твердым и принципиальным, но одновременно выражать благодарность за то, что делает Америка. И я думаю, это искренне".

И хотя Зеленский смог восстановить отношения с Трампом, ему не удалось убедить его возобновить военную помощь США. Зато американский лидер продолжает давить на украинского относительно уступок на переговорах с Москвой.

Как зародилось напряжение в отношениях Зеленского и Трампа?