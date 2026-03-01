Об этом сообщили в Офисе Президента после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и главой словацкого правительства.

Что известно о предстоящей встрече?

Украинская сторона предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо осуществить визит в Украину 6 или 9 марта. Именно такие даты были озвучены для проведения личной встречи на уровне руководства государств.

Договоренность по организации переговоров достигли во время телефонного разговора между президентом Украины и главой правительства Словакии.

Ожидается, что во время возможного визита стороны обсудят все актуальные вопросы украинско-словацких отношений, которые накопились в последнее время. Сейчас информации об окончательном подтверждении даты визита со стороны словацкого правительства не обнародовано.

Зеленский решил начать переговоры с Фицо без Орбана?