Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости приняли участие в молитве за Украину и почтили память павших защитников, сообщает 24 Канал.
Смотрите также "Америка сильная, но делает недостаточно": Зеленский в годовщину вторжения обратился к Трампу в годовщину вторжения
Что известно о прибытии лидеров в Киев?
В Украину уже прибыли лидеры ЕС и Северной Европы: Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Андрей Пленкович, Эвика Силиня, Кристен Михал, Криструн Фростдоттир, Робертас Каунас, Метте Фредериксен, Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стере и Александр Стубб.
Сергей Никифоров отметил, что, к сожалению, нельзя объявлять программу визита, однако гости точно посетят разрушенный российским обстрелом энергетический объект.
К сожалению, в Украине мы не можем объявлять программу на день, как во время зарубежных поездок президента. Но можем сообщить, что Владимир Зеленский, первая леди и иностранные гости приняли участие в молитве за Украину и почтили память павших защитников,
– отметил Никифоров.
Андрей Сибига встречает гостей столицы на вокзале / Видео МИД
Глава МИД Польши Радослав Сикорский также прибыл в Киев. Он написал в соцсети X, что приехал для того, чтобы выразить солидарность с украинским народом в четвертую годовщину жестокого нападения России.
Что известно о заявлениях лидеров ЕС относительно Украины?
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает нецелесообразным ускоренное вступление Украины в ЕС. Он поддерживает концепцию "обратного членства", где Украина сначала становится членом ЕС, а затем присоединяется к отдельным направлениям сотрудничества.
Норвегия выделяет Украине 85 миллиардов крон в 2026 году, из которых 70 миллиардов на военную помощь. Основные направления военной помощи: дроны, ПВО, и артиллерийские боеприпасы.
Европейская комиссия подчеркнула, что поддержка Украины остается стратегическим приоритетом, несмотря на вето Венгрии. Консультации между странами продолжаются, и Еврокомиссия ищет способы достижения нужного консенсуса.