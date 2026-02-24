Володимир Зеленський, перша леді та іноземні гості взяли участь у молитві за Україну та вшанували пам'ять полеглих захисників, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також "Америка сильна, але робить недостатньо": Зеленський у роковини вторгнення звернувся до Трампа

Що відомо про прибуття лідерів до Києва?

До України вже прибули лідери ЄС та Північної Європи: Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн, Андрей Пленкович, Евіка Сіліня, Крістен Міхал, Кріструн Фростдоттір, Робертас Каунас, Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон, Йонас Гар Стере та Александр Стубб.

Сергій Нікіфоров зазначив, що, на жаль, не можна оголошувати програму візиту, проте гості точно відвідають зруйнований російським обстрілом енергетичний об'єкт.

На жаль, в Україні ми не можемо оголошувати програму на день, як під час закордонних поїздок президента. Але можемо повідомити, що Володимир Зеленський, перша леді та іноземні гості взяли участь у молитві за Україну та вшанували пам'ять полеглих захисників,

– зазначив Нікіфоров.

Андрій Сибіга зустрічає гостей столиці на вокзалі / Відео МЗС

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський також прибув до Києва. Він написав в соцмережі X, що приїхав для того, щоб висловити солідарність з українським народом у четверту річницю жорстокого нападу Росії.

Що відомо про заяви лідерів ЄС щодо України?