Після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зауважив, що таке рішення це серйозний виклик, як для України, так і для інших країн. Про це пише Polskie radio.
Читайте також Україні можуть запропонувати швидке членство в ЄС в обмін на мир, – Die Welt
Що каже Сікорський про вступ України в ЄС?
Радослав Сікорський вважає недоцільним прискорений вступ України в Європейський Союз. Адже Київ намагається зафіксувати в мирній угоді приєднання до ЄС у 2027 році.
Я завжди ціную креативне мислення. Сам вступ України стане великим викликом як для самої України, так і для Європейського Союзу, адже це велика країна, але не надто заможна. Водночас пам’ятаймо, що Україна ще не повністю впровадила Угоду про асоціацію. Тож креативне мислення – це одне, а політичні рішення – це інше,
– наголосив міністр.
Однак Сікорський є прихильником "зворотного членства". Воно означає, що Україна спершу стала б членом ЄС, а пізніше, у міру впровадження реформ, приєднувалася б до окремих напрямків співпраці союзу. Також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує такий вступ України.
Що відомо про можливий вступ України в ЄС?
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що можливість пришвидшеного вступу України до ЄС обговорюється на дипломатичному рівні, зокрема під час Мюнхенської конференції з безпеки. Водночас, за його словами, процес блокує Угорщина на чолі з Віктором Орбаном, тоді як більшість країн Євросоюзу підтримують членство України.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила на Мюнхенській конференції з безпеки, що країни-члени поки не готові назвати конкретну дату вступу України до Євросоюзу. Водночас Володимир Зеленський наполягає на визначенні чітких термінів, зокрема 2027 року, як частини можливих безпекових гарантій у межах мирної угоди.
У Європі та США обговорюють варіант мирного врегулювання, який передбачає прискорений вступ України до ЄС як частину угоди про завершення війни. Як повідомляє Die Welt, цей сценарій можуть поєднати з безпековими гарантіями для Києва.