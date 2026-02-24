Після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зауважив, що таке рішення це серйозний виклик, як для України, так і для інших країн. Про це пише Polskie radio.

Читайте також Україні можуть запропонувати швидке членство в ЄС в обмін на мир, – Die Welt

Що каже Сікорський про вступ України в ЄС?

Радослав Сікорський вважає недоцільним прискорений вступ України в Європейський Союз. Адже Київ намагається зафіксувати в мирній угоді приєднання до ЄС у 2027 році.

Я завжди ціную креативне мислення. Сам вступ України стане великим викликом як для самої України, так і для Європейського Союзу, адже це велика країна, але не надто заможна. Водночас пам’ятаймо, що Україна ще не повністю впровадила Угоду про асоціацію. Тож креативне мислення – це одне, а політичні рішення – це інше,

– наголосив міністр.

Однак Сікорський є прихильником "зворотного членства". Воно означає, що Україна спершу стала б членом ЄС, а пізніше, у міру впровадження реформ, приєднувалася б до окремих напрямків співпраці союзу. Також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує такий вступ України.

Що відомо про можливий вступ України в ЄС?