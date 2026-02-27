Об этом сообщает The Guardian.

Что означает приглашение Фицо в Украину?

Приглашение Фицо в Украину может усилить политическую изоляцию венгерского главы правительства Виктора Орбана, который сейчас находится в непростой фазе парламентской кампании.

На этом фоне Орбан все активнее использует резкую антиукраинскую риторику. В рамках предвыборной борьбы появляются даже плакаты с изображением Зеленского, сгенерированным искусственным интеллектом. Кроме того, венгерский премьер публично предполагает, что Украина якобы может представлять угрозу для энергетической системы Венгрии.

В такой ситуации для Киева взаимодействие с Фицо выглядит более прагматичным и предсказуемым, чем коммуникация с Будапештом, где внутриполитический фактор все сильнее влияет на тональность заявлений.

Зеленский пригласил Фицо в Киев